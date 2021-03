Este municipio echará una mano a los mayores acompañándolos a la vacuna

El Ayuntamiento de Candelario ha puesto en marcha un servicio de acompañamiento a personas mayores que tengan dificultades para conseguir transporte con el que trasladarse a Béjar para recibir las vacunas del coronavirus.

Según ha dado a conocer el propio Consistorio, desde la Concejalía de Asuntos Sociales se realizan visitas domiciliarias a los vecinos de mayor edad que se considera que no tienen medio de transporte y necesitan apoyo o acompañamiento para acudir a Béjar para la vacunación. Es la concejala delegada de este área, Loli Ramos, la responsable del programa y la que llevó a cabo el primer servicio de este tipo. Y es que, el pasado miércoles, se produjo el primer llamamiento para los vecinos de Candelario mayores de 90 años y se llevó a cabo el primer acompañamiento hasta Béjar. Así, el Consistorio asegura que “desde el ayuntamiento se realizarán las gestiones para ponernos en contacto con los usuarios que puedan necesitar ayuda”.

La iniciativa supone un paso más en la atención a las personas mayores desde el Ayuntamiento, que ya había dado a conocer a sus vecinos la disponibilidad del alcalde y los concejales para poner en funcionamiento un servicio de ayuda a los mayores que tengan necesidad de apoyo y, dicho servicio, no esté cubierto por otras administraciones públicas. “La iniciativa no pretende suplir los servicios que prestan otras administraciones sino cubrir necesidades que han aflorado en esta nueva situación. Queremos conocer las necesidades y la demanda entre la población local. Pueden comunicarlo a cualquiera de los concejales del equipo de Gobierno”, señalaba el Ayuntamiento. Ahora, es la Concejalía la que, en base a esos conocimientos previos, ha puesto en marcha el servicio para acompañar o realizar gestiones que faciliten a las personas que no disponen de otro medio de transporte para bajar a Béjar a recibir la vacuna.

En Candelario, al igual que otros muchos municipios de la provincia, ha habido peticiones para que la población se vacunara en el municipio en lugar de tener que desplazarse a Béjar. El edil de IU Miguel Rodero los planteó a primeros del mes de marzo y recordó la experiencia piloto que se llevó a cabo el pasado otoño con las vacunaciones de la gripe, que tuvieron lugar en el pabellón municipal de deportes en lugar del centro médico. Una medida que se valoró de forma positiva en aquel momento pero que, al menos hasta ahora, no ha surtido efecto para la vacuna del coronavirus ya que los vecinos de más edad han sido llamados para acudir al pabellón Antonio Sánchez de la Calle de Béjar.