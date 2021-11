Entrar a Portugal por carretera, más ‘complicado’ a partir de este miércoles

El Gobierno de Portugal ha declarado la “situación de calamidad” por la evolución de la pandemia de coronavirus y desde este miércoles 1 de diciembre hasta el 20 de marzo ha endurecido las medidas para entrar en su territorio, también por carretera. La prueba negativa de covid, incluso para aquellas personas que tengan la pauta completa de vacunación, será obligatoria.

Aunque parece que no habrá controles fronterizos para controlar a los viajeros, el Consulado General de España ha actualizado la información: para cruzar la frontera por carretera las pruebas válidas solo serán un PCR realizado hasta 72 horas antes o una prueba de antígenos con una validez de 48. No serán válidos los autotest y los menores de 12 años no están obligados.

Entidades de cooperación transfronteriza han trasladado ya “su preocupación” por estas nuevas medidas y han advertido de los perjuicios que puede suponer para los trabajadores que a diario cruzan la frontera entre España y Portugal.