Enseres en las calles de Béjar: un problema en bucle por falta de voluntad El Ayuntamiento mantiene la prohibición de dejar muebles en las vías, pero algunas zonas se han convertido en puntos limpios improvisados. Emitió por última vez el 19 de septiembre un bando con la suspensión del servicio, pero siguen apareciendo en algunos tramos.

TEL Béjar Viernes, 3 de octubre 2025, 19:21

Fue el pasado 19 de septiembre cuando el Ayuntamiento de Béjar emitió por última vez un bando municipal para recordar la prohibición de dejar enseres en las calles en las jornadas habilitadas en su día especialmente para ello, es decir, en lunes.

La orden anterior está fechada en el 23 de octubre del año pasado cuando el entonces equipo de Gobierno también advirtió de la cancelación del servicio de recogida de enseres. Casi un año después, la problemática sigue intacta por falta de voluntad a la hora de evitar incumplir esta prohibición.

Viene siendo habitual que la ciudad amanezca cada martes con muebles y otros objetos en la vía pública dando una pésima imagen para las personas que visitan Béjar y para los propios ciudadanos. Colchones, muebles, electrodomésticos y puertas, entre otros enseres, llenan esquinas y tramos de calles sin control.

Zonas como la esquina de la calle Tejedores con la Carretera de Salamanca, las calles Nogalera y Ronda de Viriato y el barrio de Palomares, entre otras, son lugares habituales para depositar enseres que permanecen sin recoger durante días. En uno de esos casos, en el de la Carretera de Salamanca, los viandantes pudieron ver prácticamente una habitación entera abandonada en la calle con su correspondiente armario y sillón. De igual modo, en la calle Nogalera, el volumen de enseres depositados esta misma semana era tal que ocupaban la acera e impedían el paso de los viandantes.

El mismo bando emitido por el actual equipo de Gobierno señalaba la obligación de llevar los enseres hasta el Punto Limpio ubicado en el polígono industrial con la salvedad de que solamente serían admitidos enseres procedentes de domicilios.

Ampliar Enseres en la calle Nogalera impidiendo el paso de viandantes. TEL

En este sentido, el concejal de Medio Ambiente, José Ángel Castellano, ha explicado que el Consistorio tiene una previsión de vaciado del Punto Limpio en las próximas semanas y, a partir de ese momento, el equipo de Gobierno valorará la opción más oportuna para la recogida de enseres con varios modelos depositados en las calles. «No podemos vaciar el Punto Limpio si siguen entrando enseres. Nos encontramos todas las semanas con casas enteras en las calles sin previo aviso y nos supone una carga de trabajo importante sin disponibilidad de medios que no tenemos», ha afirmado. Por ello, el Ayuntamiento trabaja primero en la disposición de esos medios y del sitio para seguir con la valoración de distintos sistemas para la recogida.

Mientras tanto, el área de Medio Ambiente prepara un plan de vaciado completo del Punto Limpio para antes de finales de año, que se sumarían a los ya realizados por el anterior equipo de Gobierno. «Hay que ser más cívico y hacer las cosas de una manera que corresponde bien al ciudadano, al Ayuntamiento y al Medio Ambiente», ha concluido el concejal.

DESDE 2013

El espacio que ocupa el actual Punto Limpio es propiedad del ente público SEPES, que reclama su desocupación desde 2013. De momento, este equipo de Gobierno descarta esa medida y seguirán en esa parcela con medidas previstas en un futuro.