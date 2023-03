El turismo rural toma impulso y confía en llenar la provincia en Semana Santa

Tras un inicio de año un tanto dubitativo, con cifras bajas, la llegada de la primavera y la cercanía de la Semana Santa han provocado un notable incremento en la demanda de alojamientos de turismo rural en la provincia con casas rurales ocupadas ya desde meses atrás para los días centrales de la Semana Santa.

Propietarios consultados por LA GACETA reconocen que el sector ha logrado remontar el vuelo y que las cifras se asemejan mucho a las de la prepandemia, lo que anticipa unas expectativas, si nada se tuerce, propicias en ocupación rural pese a la subida de precios y la inflación.

Hay opiniones diversas, pero la mayoría de negocios consultados coinciden en las líneas generales. Así, Beatriz Gutiérrez, de Santibáñez de Béjar reconoce que “enero estuvo flojito, pero febrero y marzo casi completos -los fines de semana. Y la Semana Santa, de jueves a domingo, también llena”. Sus clientes proceden de Madrid y Extremadura, una tónica que se repite en la mayoría de los establecimientos consultados. “El comienzo del año fue apático, apenas llamadas, apenas correos cuando antes era brutal. Para Semana Santa, lo justo, tengo gente que me repite, pero no gente nueva”, señala Inmaculada López, de Candelario. Sergio Domínguez, de Valdefuentes de Sangusín, explica que, en su caso, la casa ha estado ocupada bastante tiempo: “Igual que el año pasado. Todos los fines de semana ha estado ocupada e incluso entre semana hemos tenido alguna reserva. La Semana Santa se presenta muy bien también, todo ocupado con gente, básicamente de Madrid, Salamanca y Extremadura”. También de Salamanca son los clientes de Paloma Martín en Puente del Congosto, que señala que “el año empezó flojo pero, con el buen tiempo y la Semana Santa, se va recuperando. Los clientes son de Salamanca, no querían coche y hay gente de la provincia que no conoce esta zona, seguro que les encanta y sin darse las palizas de coche y horas de caravana”.

José Etreros, de Ciudad Rodrigo, señala que “el invierno es tranquilo, quitando Navidad y Carnaval, y de cara a Semana Santa hemos tenido llamadas pero tres noches. Se nos reduce a jueves, viernes y sábado”. También en su caso, “en un porcentaje muy alto proceden de Madrid y luego de provincias y comunidades limítrofes”.

Miguel Hernández, con casa en Aldeatejada, considera que las previsiones son buenas y cree que muchos amantes del turismo rural eligen Salamanca “por estar en el centro y equidistante de los clientes que se juntan”. No obstante, el origen principal es el mismo que el resto: “Mayoritariamente Madrid, después de las provincias limítrofes y, por último, de todos los rincones de España”.

“Para Semana Santa a tope, tanto la casa rural como el hotel, desde hace meses. También de comidas, en el día del padre, ha estado bien. En ese puente, todas las habitaciones fueron de Madrid y para Semana Santa creo que también”, explica Félix García desde San Miguel de Valero.