“Julio no ha sido mal mes. Es cierto que teníamos puestas muchas expectativas y, al final, ha resultado un poco más flojo de lo previsto”, confirma Ana Cámara, presidenta de la Asociación Turismo Arribes Sur (TAS), para quien la situación se ha dado la vuelta en agosto con unos datos que rozan el lleno en toda la zona. “Este mes los ciudadanos viajan más y eso se ha notado. La gente va buscando tranquilidad y naturaleza y aquí lo tienen de sobra”, señala Cámara.

Pero todo cambió a finales de junio. Levantado el estado de alarma, los establecimientos comienzan a recibir las primeras reservas y lo que en un principio no fue más que un goteo, al final se convirtió en una especie de avalancha. Tanto que el mes de julio ha logrado cerrar con una ocupación cercana al cien por cien y agosto supera todas las expectativas, ya que transcurre con el cartel de completo en casi todos los establecimientos de la provincia, lo que está sirviendo de revulsivo para la maltrecha economía local. Así lo confirman dos de las asociaciones del sector y los profesionales de diferentes zonas de la provincia.

“El cliente ha buscado este año naturaleza, pueblos y lugares pintorescos, y lo tenemos todo”, afirma Juan Miguel Martín

Aunque este año no ha habido distinciones, ya que toda la oferta ha encontrado una gran acogida por el público, han sido las casas rurales con piscina las más demandadas. “Son las primeras que han volado; ha sido algo impresionante, lo han petado. El resto, nos tenemos que conformar con la opción del río”, reconoce la presidenta de TAS, para quien los hoteles rurales son los que ofrecen los datos más bajos de ocupación. Aunque no en todos los casos. En la zona de La Alberca, la ocupación está siendo casi del cien por cien. Así lo confirma el presidente de la Asociación de Turismo Sierras de Salamanca (ATURSS). Juan Miguel Martín define el devenir de estos dos meses de verano como “más que positivo; el cliente ha buscado este año naturaleza, pueblos y lugares pintorescos, y en esta zona lo tenemos todo”, apostilla este guía turístico y organizador de actividades de ocio, consciente de que estos buenos resultados podrán paliar buena parte de las pérdidas iniciales. “Si al final de año cubrimos los gastos, nos podemos dar por satisfechos”, apostilla.

Pero no todo es optimismo en el sector. Los buenos resultados de julio y agosto contrastan con la incertidumbre que reina de cara a la llegada del mes de septiembre, donde son pocos los establecimientos que han conseguido cerrar un buen número de reservas en la primera quincena. El resto, están de vacío. “Han caído en picado”, confiesa Ana Cámara. “El panorama no es bueno, pero somos optimistas y si la cosa no se tuerce, podría ser un buen mes. Tenemos grandes expectativas”, sentencia Juan Miguel Martín.