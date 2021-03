El reencuentro de estas dos centenarias gracias a la vacunación... ¡Un año después!

El Covid ha transformado por completo el día a día en todos los ámbitos y también ha dejado en un compás de espera las relaciones sociales de muchos mayores. El miedo al virus y su avanzada edad les ha llevado prácticamente a recluirse en sus casas durante este último año por lo que la jornada de vacunación que hubo ayer en Peñaranda propició algunos reencuentros de lo más emotivos.

Ejemplo de ello fueron dos peñarandinas, Emilia Mezquita de 102 años y María Velázquez de 99, camino también de entrar a formar parte del grupo de centenarios salmantinos, que volvieron a verse las caras a las puertas del pabellón tras más de un año.

Sin poder siquiera abrazarse o darse un beso la emoción se reflejó en el rostro de ambas con la mejor definición de sí mismas: “somos amigas de toda la vida” y esas vidas tienen ya nada menos que un siglo.

Teniendo en cuenta que los responsables sanitarios habían citado a los “súper abuelos” en turnos cada media hora, el destino y la casualidad se unieron para que Emilia y María coincidieran y recibieran, además, la primera dosis de la vacuna con sólo unos minutos de diferencia.

“Han sido siempre de la pandilla, como ellas dicen, Emilia, María y Justa, que también se ha vacunado hoy aunque un poco antes que ellas”, comentó ayer la hija de María. La propia María reconoció que “me han puesto la vacuna y ni la he sentido, ha ido todo bien” mientras transcurrían los primeros de los 15 minutos que todos los vacunados tuvieron que permanecer en el pabellón por si existiera algún tipo de reacción.

En los momentos previos Emilia estuvo algo más nerviosa y comentaba: “tengo un poco de miedo, no por el pinchazo en sí sino por lo que pueda venir después pero ya tenía ganas de vacunarme, siempre que me preguntaban he dicho que sí estaba dispuesta a ponerme la vacuna”, afirmaba. Emilia batió el récord de edad de las personas que ayer acudieron al pabellón para recibir la primera dosis y que regresarán el día 26 para la segunda.

Un operario municipal le ayudó a bajar y subir la rampa de acceso al recinto deportivo en silla de ruedas para mayor agilidad y rapidez pero, a sus 102 años casi recién cumplidos, Emilia se mantiene activa en cuerpo, mente y alma y goza de una excelente salud y una memoria intacta.

Ya en la pista del pabellón, la centenaria tampoco perdió detalle del trabajo de los equipos sanitarios recordando, sin duda, su labor como enfermera durante la Guerra Civil. Emilia Mezquita fue, además, una de las mujeres con inquietudes durante su juventud para formarse y estudió varios cursos de Enfermería, unos conocimientos que le permitieron trabajar durante los difíciles años de la contienda civil en el hospital-asilo de Peñaranda, localidad donde conoció a Miguel, el amor de su vida y con el que tuvo a su única hija. “Una de mis grandes aficiones ha sido siempre viajar y con mi marido tuvimos la suerte de recorrer toda España”, afirma.

Cinco nietos y nueve biznietos se han ido sumando a una familia que para Emilia es su mayor orgullo y con la que compartió, incluso, hasta la llegada de la pandemia las vacaciones de verano para reforzar ese sentido de unidad que ella siempre ha transmitido a todos ellos. Su hija y una de sus biznietas, María, fueron ayer las encargadas de acompañarla en este momento, sin duda, histórico que sumará a sus vivencias.

Ya con la primera dosis empezando a hacer efecto, Emilia y María abandonaron el pabellón contentas y ya en la cuenta atrás para coincidir, de nuevo, el día 26 y recibir el segundo pinchazo. Que todo esto pase cuanto antes y puedan retomar una vida normal, abrazar a sus seres más queridos, pasear y sentir el aire en la cara y, por supuesto, poder compartir más momentos con esas amigas “de toda la vida” son sus grandes deseos camino ya de hacerse realidad.