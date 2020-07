El productor proetarra José María Lara rueda en Béjar su nueva película

El productor proetarra José María Lara rodará desde esta semana en Béjar su nuevo largometraje en un céntrico hotel ubicado en la calle Colón, cerrado en la actualidad tras la pandemia del coronavirus.

El productor vasco perteneció a la banda terrorista ETA en sus inicios, tal y como él mismo ha reconocido en varios medios de comunicación, donde incluso ha asegurado que se siente “orgulloso” de los logros conseguidos por la banda cuando militaba en ella.

Para grabar el largometraje titulado “Confinamiento incluido”, Lara estableció contacto con la alcaldesa de Béjar, María Elena Martín, para contarle el proyecto y él mismo, tal y como ha reconocido la regidora a LA GACETA, le informó sobre su pasado en ETA. A través de ella, el productor gestionó los permisos necesarios para que la localidad acoja el rodaje durante quince días.

La alcaldesa afirmó que las referencias que tiene sobre Lara “es que estuvo en la creación de ETA” pero que lo dejó cuando se convirtió en un grupo armado. Martín aseguró que “no estigmatiza a nadie por su pasado” ya que “cuando he contactado con él no he buscado en su pasado” porque “nunca ha asesinado”. De hecho, reconoció que “él no ocultó nada” cuando hablaron del rodaje porque fue el propio productor quién la informó de esa vinculación con la banda.

Además, Martín apuntó que “ETA desapareció con el Gobierno de Zapatero” y con respecto al rodaje descartó que esa vinculación del productor con la banda pueda salpicar a Béjar. Al contrario, la regidora afirmó que “va a tener un gran impacto porque se presentará en la Seminci y en varias plataformas digitales”.

El rodaje ha dado comienzo este jueves y estará protagonizado por Macarena Gómez, conocida por su papel de Lola Trujillo en ‘La que se avecina’, y Nacho Guerreros, su compañero Koke en la serie, que además estuvo en Béjar en abril de 2014 para participar en un concurso de monólogos.