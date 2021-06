Y estos solo son un pequeño ejemplo de los más conocidos, pues el reguero que deja la piedra de Villamayor por toda España es extenso y profundo, aunque no siempre recibe el reconocimiento y el valor que merece. Este es el caso del templo de Debod, una singular construcción egipcia con más de 2.200 años de antigüedad que desembarcó en la capital de España en 1970 procedente de Egipto, por lo que se cumplen ahora cincuenta años de su reconstrucción e instalación en el solar del antiguo Cuartel de la Montaña, en uno de los extremos del madrileño Parque del Oeste. Y es que tanto su llegada como su posterior reconstrucción resultaron toda una peripecia. No solo por la antigüedad de sus componentes pétreos —en torno al año 200 antes de Cristo—, sino por la falta de elementos —perdidos en origen o durante el traslado— y la controvertida clasificación de los que llegaron.

El Templo de Debod está constituido por un total de 2.263 sillares, de los que 910, el 40%, son de piedra de Villamayor

Los sillares extraídos de las canteras de Villamayor ocupan actualmente el 70% de las fachadas exteriores del templo

–¿Cuál es el estado de conservación del templo de Debod?

–Como todo monumento que está al aire libre, y después de cincuenta años, siempre hay algún deterioro, pero de ninguna manera está tan mal como algunos han querido ver. Pero queremos ir más allá y por eso se ha puesto en marcha un estudio riguroso y exhaustivo sobre el estado general de conservación del templo. Se medirán parámetros como humedad, salinidad, temperatura, intensidad de luz, incidente del público... Y eso se hará hasta 2022. Después se analizarán los datos y en función del resultado se tomará una decisión.

–Y ¿cuál es la solución que se está barajando?

–Serán los expertos los que decidan, aunque se está hablando de dejar el templo como está, mejorando todo lo posible su conservación, o bien cubrirlo para preservarlo de las inclemencias atmosféricas de Madrid. Había una tercera vía que era llevarlo a un museo, pero dada su magnitud resultaría complicado, salvo que se construya uno nuevo, algo que ha quedado prácticamente descartado.

–Algunos expertos califican de preocupante la situación actual. ¿Existe esa alarma?

–No. La degradación de la piedra es como cualquier monumento de la ciudad que está al aire libre. No estamos preocupados, aunque sabemos que hay que tomar una decisión, que en su día no se hizo.

–¿Por qué no se tomó en su día?

–Porque no había dinero. Es cierto que el compromiso con la Unesco era ponerlo bajo techo, pero no había recursos y se les dijo que no se descartaba hacerlo cuando los hubiera. El tiempo ha pasado y no se ha hecho, y ahora no será fácil cubrirlo, ya que crear una caja urna o bien un museo provocaría, desde el punto de vista estético, del paisaje urbano, un gran impacto, aunque también solucionaría otros males. Necesitamos datos para tomar una decisión.