El municipio salmantino dividido por dedicar una plaza a Rafa Nadal

Todos los concejales del Ayuntamiento de Villamayor reconocieron el pasado lunes por unanimidad la figura del tenista Rafa Nadal como líder y mejor deportista español en una propuesta que llevó el PP al pleno del Consistorio, una moción que se presentó por urgencia y que fue aceptada por todos como declaración institucional oficial. Sin embargo, la segunda parte de la idea que puso sobre la mesa el grupo popular se quedó sobre la mesa.

“Queremos dedicar una plaza a Rafa Nadal como mejor deportista de la historia y por sus logros tanto en el ámbito deportivo, como en su aspecto personal por su solidaridad y carisma”, explicó el alcalde Ángel Peralvo.

En concreto, el lugar que baraja el equipo de gobierno es la céntrica plaza El Rincón, un espacio público ubicado en la trasera de la Casa Consistorial, en el que se acaba de completar un importante cambio de imagen.

Se trata de una plaza peatonal que se ha diseñado con adoquinado de granito en el medio y un perímetro de losetas de granito, además de instalarse varios alcorques de árboles.

“Elegir este punto se debe a que no hay portales de vecinos, ni establecimientos comerciales a los que suponga una molestia el cambio de nombre y es un espacio en el centro del municipio”, señaló el regidor.

La idea tendrá que pasar por un próximo pleno para debatirse, aunque el resto de los concejales de otros grupos políticos no la ven tan factible. “Sí vemos oportuno y suficiente el reconocimiento institucional a Rafa Nadal por sus valores deportivos y humanos, pero creo que no tiene mucho sentido dedicarle una plaza. Sería algo exagerado”, indicó el portavoz del PSOE, Carlos Perelétegui: “Hay que debatirlo con tranquilidad y no en caliente justo después del partido. Hay personas en Villamayor que merecen la consideración de que les dediquen una calle o una plaza y esa decisión se debe tomar con la cabeza fría”.

Tampoco el portavoz del grupo Cs en el Consistorio de Villamayor, José Martín Bravo, lo tiene claro. “No tenemos una postura final definida. De momento sí nos parece oportuno el reconocimiento institucional pero la dedicatoria de la plaza hay que verla con más tiempo”.

Esto deja en el aire en una futura votación la decisión del PP de poner el nombre del tenista a la plaza, puesto que el Partido Popular cuenta con 6 votos, por cinco del grupo socialista y 2 de Cs, que por otra parte forma parte del equipo de Gobierno asumiendo las áreas de Cultura y Economía.