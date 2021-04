El mundo rural, reflejado en las acuarelas de este peñarandino

Los atardeceres y amaneceres que acompañan los desplazamientos diarios en su trabajo como veterinario, los campanarios de las iglesias, las calles de los pueblos, los campos en primavera, los horizontes nevados en invierno, todo eso y mucho más inspira a Jordi Sangenís a la hora de plasmarlo en sus acuarelas.

Ex concejal de Seguridad Ciudadana durante la pasada legislatura en Peñaranda, Jordi Sangenís retomó precisamente la afición que le inculcó en la niñez su abuelo cuando dejó la vida política municipal. “No es que ahora tenga más tiempo, simplemente lo he reestructurado para poder compaginar trabajo, familia y mi afición por la pintura que me transmitió mi abuelo materno”, explica.

De su experiencia como edil a lo largo de cuatro años reconoce que “hay cosas que sí echo de menos como el compañerismo de equipo y a Carmen, la alcaldesa, de la que se aprende a diario pero otras cosas, sinceramente, no las echo en falta”.

Sangenís asegura, además, que “hay un auténtico boom por la acuarela, hay grupos prácticamente en todas las ciudades con gente que sale a pintar en una especie de turismo de este tipo de pintura que se ha considerado siempre como la hermana pequeña del óleo. Es una técnica transparente en la que sobre el blanco del propio papel vas construyendo la obra y apenas permite rectificación”, comenta.