El Ayuntamiento de La Alberca impulsará desde este momento y durante la evolución de la desescalada la creación gratuita de menús mediante código QR para todos los hosteleros que lo soliciten remitiendo el nombre del bar y la carta. El Consistorio asignará un código escaneable que deberán colocar en la puerta del negocio. El alcalde, Miguel Ángel Luengo, asegura que “ya hay mucho interés entre los hosteleros”, y que la iniciativa facilitará que prescindan de las cartas físicas, y así evitar posibles contagios.

Desde los bares albercanos, los propietarios reciben la iniciativa con los brazos abiertos, aunque ven trabas. “Las personas mayores o quienes no estén muy puestos en la tecnología no sabrán acceder a la carta”, apunta Inmaculada Martín, dueña de un restaurante. La hostelera tiene pensadas alternativas para llegar a todos los clientes. “Vamos a colocar el código QR en la puerta, pero hemos pensado en tener cartas plastificadas que podamos desinfectar o bien cartas en papel para usar y tirar”. Ante la perspectiva de entrar próximamente en la Fase 1, Inmaculada Martín no cuenta con terraza ni puede incorporarla debido a la ubicación.