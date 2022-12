El luminoso y femenino árbol de Navidad de Fuenteguinaldo

La localidad iluminó este martes el árbol de Navidad elaborado por la asociación de mujeres “Damajuanas”, que ha contado con el apoyo de Iberdrola, empresa que ha puesto la luz al vistoso árbol instalado en la plaza de la Rosa.

Es la primera vez que las comprometidas mujeres de la asociación de Fuenteguinaldo —las 65 que la integran — alegran a los vecinos con sus creaciones y, aunque siempre están activas, nunca antes habían contado con tanta expectación. “Es la primera vez que hacemos un árbol para el pueblo; quizá otro año sea otra cosa”, aseguraron las mujeres guinaldesas.

Lo que hay detrás es, sin embargo, lo que la asociación asegura que importa, que es aquello que no se ve: “Iniciamos esta idea para dar vida a todas las mujeres del pueblo, que ninguna se sienta triste y aburrida porque lo bonito es el vínculo que se crea”, afirmaba Pilar Duque. “Pero ha sido ahora, con esta colaboración con Iberdrola, cuando se nos ha prestado atención y todo el mundo está pendiente de nuestra labor”.

La realidad es que, según confiesa, no esperaban recibir el respaldo de Iberdrola: “Nos quedamos muy sorprendidas cuando lo supimos, no nos lo podíamos creer. La respuesta llegó después de una semana de haber presentado la idea”. Este martes mismo por la mañana la asociación firmó el contrato para encender esta chispa de magia en el pueblo. Y no solo el árbol está iluminado, sino toda la plaza de la Rosa.

La obra artesanal mide unos tres metros de altura y está compuesta de 900 envases y 60 CDs. Todo ello ha sido posible gracias a la colaboración de vecinos recopilando envases, al ingenio de las mujeres que han sacado dinero para los costes y “a la capacidad de soñar con un pueblo bonito”.