Huye de cualquier tipo de protagonismo, pero el bejarano Joaquín García Alba se convertirá estos días prenavideños en una de las caras visibles de aquellas personas que intentan hacer de la Navidad un momento especial, emotivo y que permita que, al menos por un momento, la gente se olvide de la crisis que sufre el país.

Lo ha hecho con la creación de un modesto nacimiento en el recinto del Sagrado Corazón de Jesús de Béjar con el que quiere rendir su particular homenaje a las personas que han sido verdaderos protagonistas durante esta época de pandemia y, no siempre, por cuestiones positivas. Cuenta que la idea le vino al ver un montón de ramas y troncos de los pinos cortados y amontonados sin orden por todo el entorno. “He estado mes y medio colocando los palos porque estaba todo lleno; he traído tierra, he echado pinazo”, relata Joaquín, que añade cómo “un amigo que pasó y me vio me echó una mano”. Una mano para limpiar el recinto y colocar la leña de tal manera que ha creado una pequeña cueva donde se encuentra el Misterio, con los Reyes y los pastores, entre otros protagonistas.