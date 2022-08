El hartazgo de un bejarano que convive con maleza municipal dentro de su casa

Entrar en la planta inferior del edificio ubicado en el número 59 de la calle Libertad de Béjar es entrar en una película de terror. Una enredadera que nace en un solar de propiedad municipal se ha hecho la dueña de su fachada e, incluso, ha entrado en el edificio rompiendo los cristales.

Su propietario ha presentado ya varios escritos para exigir al Consistorio que ponga remedio a esta situación y frene los destrozos que la vegetación está provocando en el edificio. De hecho, el matrimonio se tuvo que mudar a otra vivienda hace años, pero el problema es que la vegetación impide alquilar ese edificio, que cuenta con una casa en la planta superior y una tienda con almacén bajo ella.

El inmueble se encuentra en la parte media de la calle Libertad y cuenta con huertos y terrenos en la parte posterior. Precisamente, uno de esos terrenos es propiedad del Ayuntamiento y, al margen de estar lleno de suciedad con enseres, escombros y basura, los vecinos han visto ratas mientras la maleza se sigue apoderando de todo.

El primer escrito presentado en el Consistorio de Béjar fue con motivo de unos desperfectos detectados en el edificio procedentes de obras realizadas en el inmueble contiguo y, un año después, el propietario registró otro escrito más solicitando la limpieza de la maleza. Tampoco tienen noticia de una cantidad pendiente de pago, 526,11 euros, en concepto de los desperfectos detectados por el propietario en el portal de su inmueble.

“La enredadera se mete en nuestro edificio entre las cortinas porque ha roto los cristales”, explica ya que “entra, engorda y revienta el resto de las ventanas”. De hecho, es tal la cantidad de maleza que no existe ya visión exterior desde la planta inferior del edificio y las ventanas no se pueden abrir. “Esto ya no puede ser”, lamenta el dueño y añade: “lo único que queremos es que el Ayuntamiento nos limpie la enredadera”.

Preguntado el alcalde de Béjar por las quejas de los vecinos, Antonio Cámara ha reconocido la complejidad de la intervención en el solar de titularidad municipal por la acumulación de la basura y escombros y por temor a que el suelo pudiera ceder. Aún así, ha mostrado su predisposición para intervenir en cuanto tengan medios suficientes y da como plazo “las próximas semanas”.