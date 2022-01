El gas y la gasolina mueven a los portugueses hasta Salamanca

Durante siglos la frontera entre España y Portugal fue uno de los más importantes focos comerciales de la provincia de Salamanca, de manera especial en el paso fronterizo de Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso, atraídos españoles y portugueses por las diferencias en el precio de determinados productos a un lado y a otro de la frontera.

Sin embargo, la evolución lógica de los mercados internacionales ha llevado a que estos precios se hayan ido igualando con el paso de los tiempos salvo para dos productos básicos: el gas y las gasolinas.

“El comercio de frontera ya no es lo que era, ahora si no fuera por la bombona o por llenar el depósito, los portugueses prácticamente no pasarían a Fuentes de Oñoro más que buscando cierta variedad de productos, porque en los dos lados ya hay posibilidad de comprar prácticamente de todo”, señala un comerciante oñorense.

En la actualidad, los impuestos hacen que el gas prácticamente duplique el precio de un lado a otro de la frontera, situándose la bombona de gas butano con un coste medio de 33 euros en Portugal, mientras que en este lado de La Raya el precio se encuentre algo por debajo de los 17 euros. Esta enorme diferencia hace que para un portugués residente en la zona más próxima a la frontera sea muy rentable hacer unos pocos metros más para conseguir un gran ahorro para las finanzas de los hogares.