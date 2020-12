El espectacular belén del monaguillo de Peñaranda

Un año más, el belén de José María Poveda está acaparando cientos de miradas de peñarandinos y visitantes que pasan por la calle Bebedero.

–¿Cuántos años lleva montando el nacimiento y cómo surgió la idea de hacerlo?

–Las primeras figuras las cogí sin que se enteraran mis padres que no querían poner este belén y gracias a mi abuelo lo empecé a montar en el año 2007 y hasta ahora. Mi padre, mi tía y algún familiar me ayudan a instalarlo y tardo unos cinco días. Este año he tenido que compaginarlo con las prácticas de Electricidad y con las celebraciones de la parroquia y he tardado algo más en terminarlo y abrirlo al público.

–¿Incluye alguna novedad?

–La verdad es que sí, siempre intento que haya novedades y este año son dos figuras de estilo napolitano que me han regalado varios fieles que fueron el año pasado a la excursión organizada por la parroquia. Una de las figuras representa a un vendedor de melones y la otra lleva unos bombos de música.

–¿Qué le comenta la gente cuando ve el belén?

–Suele gustar mucho, sobre todo a los niños, y este año que, como te digo, he tardado más, me preguntaban muchos por la calle que si lo iba a poner y cuándo podrían verlo.