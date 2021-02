El castigo de Cabrerizos para los que se salten los plazos de vacunación

El Ayuntamiento del municipio salmantino de Cabrerizos ha aprobado en pleno una moción presentada por el grupo de Ciudadanos que propone cesar a los cargos públicos que se salten los protocolos de vacunación y accedan a la inmunidad antes de lo previsto según los criterios establecidos.

La moción ha contado con los votos favorables del PSOE y de Iniciativa por Cabrerizos-Los Verdes y la abstención del Partido Popular que sí apoyó en su momento la presentación de la propuesta.

En el momento actual sigue en el ojo del huracán la polémica por la improcedente vacunación de cargos políticos, sobre la que el portavoz municipal de la formación naranja, Luis Óscar Bueno, no dudó en pronunciarse: “quien de manera consciente se vacuna cuando no le toca demuestra una falta total de responsabilidad y solidaridad con el resto de los vecinos y no merece mantener su cargo. Es un comportamiento muy egoísta, porque estamos hablando de muertes”.

La aprobación de esta moción supone que todas las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento del municipio salmantino de Cabrerizos asumen el compromiso de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualquier cargo público que se salte los protocolos de vacunación para su propio beneficio, algo que en las últimas semanas ha sido la polémica más comentada.

Cabrerizos se suma así a la localidad de Fuenteguinaldo, que también aprobó un texto similar que en su día presentó la alcaldesa —también del grupo de Ciudadanos— María Lourdes Palos, para combatir las vacunaciones improcedentes por parte de puestos políticos que puedan beneficiarse de su cargo para acceder a la vacuna.