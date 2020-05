El ‘ataque’ a unos forasteros en esta localidad salmantina por llegar “para contagiarles”

Según comentan en La Alamedilla, a la joven le había prestado tanto el coche como la vivienda una amiga que sí que es del pueblo, “siempre con la excusa de hacer el supuesto reportaje, cuando sabemos porque la frontera está cerrada y porque hemos hablado con los de Batocas —el primer pueblo del lado portugués— que por allí no ha pasado”.

Poco a poco los ánimos se fueron calentando en el tranquilo municipio porque “ya les dijimos que aquí somos todos muy mayores, tenemos miedo a un posible contagio y además lo que estaban haciendo, viniendo al pueblo sin ni siquiera ser vecinos, no está permitido”.

Una polémica que tiene su origen en la llegada a la localidad de una joven con un chico para instalarse en una vivienda. “Comentaba a quienes se la encontraban que era periodista y que estaba haciendo un reportaje sobre La Raya, algo que sabemos que no es cierto”, asegura Amparo López, presidenta de la asociación local de mayores.

Los vecinos del pueblo desconfiaron de dos desconocidos que llegaron para hacer fotos en la cuarentena

Al ver los vecinos que los visitantes no deseados no dejaban la localidad, se fueron haciendo más habituales los comentarios sobre la situación, llegando incluso la propia Amparo López a colocar en el vehículo de la joven un gran letrero señalándole que sabían que no tenía excusa para estar en el pueblo y que debía regresar a Salamanca, avisando de ello a la Guardia Civil.

“No sabemos quién, pero el caso es que el coche apareció con las ruedas desinfladas, además de que le habían tirado pintura por encima”, señala, “algo que al parecer ni siquiera va a denunciar”.

A pesar de los intentos de LA GACETA de ponerse en contacto con la joven, que según los vecinos ya habría abandonado el pueblo, este extremo no ha sido posible ni siquiera a través de un conocido que denunció el acto vandálico a través de las redes sociales.

“Lo que tenemos muy claro los vecinos es que somos más de 90 los que además de ser muy mayores tenemos problemas serios de salud y no vamos a permitir que nadie de fuera venga a contagiarnos el virus y ponernos en peligro, este es un pueblo muy unido”, afirma convencida la vecina.