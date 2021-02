El alcalde de Ituero no sabe ni cuándo ni si se harán test masivos en su pueblo: “Ahora ya es tarde”

“No tengo, como alcalde ni como vecino, ninguna comunicación oficial ni extraoficial del tan mencionado cribado en el pueblo, pero aunque ahora se haga ya llega tarde, ahora estamos bien”, asegura el regidor de Ituero de Azaba, Javier Carballo Sánchez.

A lo largo de esta semana, la Junta de Castilla y León ha incluido el nombre de Ituero de Azaba en los diferentes anuncios realizados sobre cribados a la población en distintos municipios de Salamanca, “pero aquí seguimos sin saber nada”, afirma el alcalde.

Un pueblo con poco más de dos centenares de vecinos que tras la Navidad sufrió un importante brote de coronavirus “que llegó a afectar a más de una treintena de vecinos, es entonces, a mediados de enero cuando se debió hacer el cribado masivo”, asegura el alcalde de Ituero de Azaba, “porque si entonces se hubiera hecho, se habrían podido evitar quizás los contagios que vinieron detrás de los primeros, cuando se detectaron los positivos del bar, pero ya era tarde, ya se había propagado el virus por el pueblo”.

“Desde entonces”, afirma Javier Carballo “prácticamente todas aquellas personas que pudieran haberse contagiado han sido llamadas por los rastreadores, realizándose los test y PCR bien en Fuenteguinaldo o en Ciudad Rodrigo”, por lo que el regidor señala que “el anunciar ahora un cribado al pueblo, que encima no acaba de realizarse, lo único que está consiguiendo es provocar miedo en los vecinos, sobre todo en los de mayor edad”, por lo que lanza un mensaje de calma “ya les digo, si no has tenido contactos ni síntomas, estaros tranquilos”.