Dulce y salado en el centro de Vitigudino

Sin duda uno de los bares con los que resulta difícil no toparse durante un paseo por el centro de Vitigudino, en busca de los lugares más icónicos. Amnesia preside la plaza de España desde la vía por la que circulan coches y transeúntes, y presume de tener una gran terraza y metros y metros de establecimiento para dar mesa a quienes deciden tomar un café, una caña, o sentarse a comer un menú, un plato combinado o una hamburguesa.

Hace cincuenta años que este lugar es icono de Vitigudino en cuanto a hostelería, aunque Rosa Corral Hernández lo regenta desde hace 21 años. Su variada carta no significa que no tengan recomendaciones de la casa. “Las especialidades son rabo, patatas y empanadillas”, señala la propietaria, que conoce bien los gustos y preferencias de sus clientes, que no son sino cualquier vecino de Vitigudino o alguien que esté de paso.

“Los clientes son la gente del pueblo, así que hay de todo”, admite, “de muchas edades diferentes”. En pleno verano da gusto pasear por el centro de Vitigudino, y a los vecinos y visitantes les apetece, sobre todo, hacer uso de la gran terraza bajo el toldo para protegerse del sol.

Cualquier antojo o capricho gastronómico es posible en Amnesia, donde olvidarse de la amplia gama de productos es fácil, aunque no de la experiencia, y de dónde encontrar a Rosa y sus empanadillas, que esperan recientes y apetitosas prácticamente a los pies de la iglesia de Vitigudino, del Ayuntamiento y de la plaza. Primero, segundo, postre, bebida, y por qué no, entrantes y sobremesa: todo tiene cabida. Lo más importante, “el servicio al cliente, la calidad y el precio”, señala Rosa.