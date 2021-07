Marcos Rodríguez explica que, en su día, le encargaron una tortuga de cuatro o cinco palmos. Pero todo fue creciendo en el proceso de su creación: “Si hubiera sido así, y la hubiéramos puesto en el suelo como querían nos hubiéramos quedado sin ella en tres o cuatro años. Esta durará para siempre”. Al final, quedó una obra de casi dos metros de largo y uno y medio de ancho. Y, a partir de ahí, explica el nacimiento de la obra y su curiosa historia: “Hacía tiempo que yo tenía un contacto en una piedra que siempre me había llamado la atención. Cada vez que pasaba de San Martín del Castañar a La Alberca la veía de una forma especial. Cuando surgió el tema este, el primer día que pasé por ahí me dije, ¡Hombre, si estás ahí! Es como si me estuviera esperando...”. La inmensa piedra de la que habla podría tener 1.000 kilos. De allí salió la tortuga grande. Una vez hecha, consideró que no podía dejarla sola e ideó hacerle un homenaje a la familia. Y salieron las cuatro crías restantes y el huevo que pone la guinda a todo el conjunto. “Vi esa necesidad, me daba cosa dejarla sola en el campo”, matiza el artista. Todas, la media docena de piedras transformadas son del propio entorno, de la naturaleza, principalmente, de la Sierra de Francia, de algunos de los ríos que por ella transitan: “Se me ocurrió coger piedras del rio Francia, otra del regato que baja de San Miguel de Valero a Valero; y, luego, hay dos de Ríomalo. Mi intención era meter en esta obra los ríos de la zona”, explica Marcos Rodríguez. No quedó ahí, además creó una plataforma para situarlas, una gran piedra de San Martín del Castañar, donde les dio acomodo para siempre: “Ahí ya se quedarán de por vida”. “La idea siempre es respetar el medio. Cuando hago una escultura y la hago con materiales del propio medio. Transformo un elemento natural con algo que forma parte del campo. De esta forma no se altera la naturaleza sino que se transforma con sus propios elementos”.

¿Por qué unas tortugas? Le cuestiono. Y el propio Marcos Rodríguez relata la génesis de una de sus obras de referencia: “Cuando me propusieron hacer la obra, no se porqué salió esta historia. De pequeño, un día sentado en el arroyo, comiendo un bocadillo en un prado que tenía mi padre con ovejas, de repente vi que se movía un grupo de hojas, de dos o tres cuartas; y no sabía qué podía salir de ahí. Fíjate lo sencillo que sería que lo recuerdo como uno de los momentos más bonitos de mi vida. De repente empezaron a salir las tortuguitas, muy pequeñas, serían ocho o diez... Y se fueron nadando al arroyo. Y haciendo ese comentario surgió la posibilidad de hacer una tortuga. Y de la grande, salieron las pequeñas”.

De aquellos ‘diálogos’ que mantenía Marcos Rodríguez con esa piedra que vio entre San Martín y La Alberca surgieron las tortugas de los prodigios: “Cuando me acerqué a la piedra con la idea de la tortuga, vi que la piedra era vieja y quería hacer una tortuga adulta. Esa es la sensación que quise transmitir. Es una tortuga como si fuera petrificada, de hace cientos o miles de años. Las piedras del río eran redondas, y traté, en distintas posiciones, hacer como si las pequeñas estuvieran saliendo del huevo”. Y así lo consiguió. Y así quedaron inmortalizadas, en distintas posturas. La tarea fue muy laboriosa, el propio artista no repara en las horas que le dedicó a su obra. El tiempo no es lo importante, asevera, sino las sensaciones y las satisfacciones que te deja, comenta. Reconoce que le dedicó mucho tiempo, muchas horas de trabajo: “Trabajar una piedra no es lo mismo que colocar algo por ahí y dejarlo para que lo vea la gente”, puntualiza.