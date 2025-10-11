Doce días intensos de fiesta con más de 125 actividades

La salida de clausura con la imagen de Santa Teresa será el día 14.

Desde hoy, hasta el 22 de octubre, las calles de Alba se llenarán de fiesta, tradición y emoción con la celebración de los actos en honor a Santa Teresa. Durante doce días, la villa ducal será un hervidero de propuestas para todos, con más de 125 actividades que incluyen citas deportivas, gastronómicas, religiosas, taurinas, musicales e infantiles.

Diversión para todos

El programa, confeccionado por el Consistorio, incluye jornadas dedicadas a cada colectivo.

El día del mayor, el 16, arrancará con la exposición 'Bernardo Pérez, historia en barro y filigrana', seguida de un pasacalles con charanga, misa, comida, bingo y chocolatada.

Las peñas serán protagonistas el día 14 con el chupinazo, y el día 18 con un pasacalles a las 7:30, encierro de vaquillas, partidos, concursos, comida y actividades deportivas. Por la noche, la música y el toro de fuego animarán la verbena.

El día 20, día de la mujer y el deporte, combinará cultura, ocio y actividad física, con exposiciones, misa, comida, bingo, campeonatos, chocolatada y sesiones musicales.

El día 21, día del niño, los más pequeños disfrutarán de hinchables, talleres, merienda, encierros con carretones y música.

Música y fiesta sin fin

Las noches estarán animadas por conciertos y orquestas. La orquesta Diamante Show Band actuará el martes 14; Malibú, el viernes 17, en la calle Edades del Hombre; y el sábado 18, la Plaza Mayor acogerá la verbena con Vulkano Show.

El apartado musical se completará con sesiones de DJ's locales y tributos a El Canto del Loco (el día 15) y a Estopa (el día 19, con el grupo Destrangis). Además, el correfoc y los espectáculos de toro de fuego, con y sin buscapiés, aportarán adrenalina a las noches festivas, manteniendo viva una tradición muy esperada.

Concursos de playback y cabezudos

La música y el humor llegarán también con los tradicionales concursos de playback: el infantil, el lunes 13, y el de adultos, el viernes 17.

Además, los cabezudos recorrerán las calles en varias jornadas, animando las mañanas de los días 15, 18 y 19 con sus divertidas y esperadas salidas, acompañadas por charangas.

Toro del cajón, encierro nocturno y Feria del Barro, primeras actividades

Las fiestas arrancan con fuerza hoy con el toro del cajón por las calles del municipio, seguido de un encierro nocturno y una capea con charanga. También abre sus puertas la Feria del Barro, que ofrecerá talleres, exposiciones y demostraciones de alfarería durante todo el fin de semana.

Citas religiosas en honor a Santa Teresa y reconocimientos institucionales

El programa incluye numerosas citas religiosas en honor a Santa Teresa de Jesús, como misas, novenas, rosarios y las tradicionales procesiones: la salida de clausura, el martes 14 a las 12:00 horas; la procesión del Santo Brazo, el miércoles 15 a las 18:30 horas; y el traslado de regreso a clausura, el día 22 a las 19:00 horas.

Junto a estos actos, destacan los reconocimientos institucionales, como el homenaje a la persona más longeva del municipio y la entrega de distinciones de Hijo Adoptivo de la villa al prior de los carmelitas, Miguel Ángel González, así como la Medalla de Honor a la Orden del Carmelo.

El Cuerpo de Bomberos de la Diputación, pregoneros

El Cuerpo de Bomberos de la Diputación de Salamanca será el encargado de ofrecer el pregón oficial de las fiestas el martes 14 de octubre, a las 21:30 horas.