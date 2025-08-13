Diversión y belleza en La Alberca

Miguel ÁngeL Luengo (alcalde de La Alberca): «Estamos muy comprometidos con la renovación de los espacios educativos, entre otros»

No es fácil mantener una imagen intachable cuando se es un pueblo de gran proyección turística, pero La Alberca, con Miguel Ángel Luengo a la cabeza, trabaja todo el año como un pueblo unido y orgulloso de sus tradiciones. El resultado: unas fiestas únicas. A su vez, el Ayuntamiento permanece al frente del desarrollo y crecimiento, desde servicios hasta instalaciones.

¿Cómo será esta edición de las fiestas en honor a la Virgen de la Asunción y quién dará el pregón?

— El pregón lo dará el párroco de La Alberca, don Alfredo, una persona que consideramos cercana, que conoce el pueblo, que lleva aquí más de diez años... Además, se ha involucrado mucho en todo, ha hecho un gran servicio social y es muy próximo a los jóvenes, ya que está dando clases en el instituto. Eso hace que tenga un conocimiento pleno de la sociedad albercana. En cuanto a la fiesta, se basa en dos hechos que nos distinguen: el Ofertorio y la Loa, reconocidas como Fiesta de Interés Turístico; eso hace que La Alberca sea un punto de atracción para aquellos que vienen buscando lo original, lo que no se ha desvirtuado. Somos uno de los pueblos en los que se mantienen las tradiciones de manera más fidedigna. Más allá, siempre se adorna la fiesta con el resto de actividades. Este año me gustaría destacar el macroespectáculo que hemos hecho, a cargo de Cateja Teatro, 'El Protocolo del Vivir Serrano'. También hay que destacar los festejos taurinos, con gran seguimiento. La colaboración vecinal es indispensable: Cateja, los mayores, las mujeres... Queremos que el pueblo se involucre. Trabajamos todo el año como hormigas, pero también sabemos disfrutar.

¿Qué suponen turísticamente para La Alberca?

— Es un reto, porque hay que mantener los servicios, la limpieza, la recogida de basura, el mantenimiento, la organización... También es un reto para el consumo del agua. Este año no hemos puesto bando, pero aún así apelo a un consumo responsable, ahora y durante todo el año. Hemos conseguido, en cuanto al turismo, que no se concentre solo en momentos estelares como el verano o la Semana Santa, sino que hemos logrado que sea algo constante durante todo el año, y eso proporciona seguridad y nos ayuda a organizarnos.

¿En qué trabaja el Ayuntamiento últimamente?

— Estamos muy involucrados con la renovación de los espacios educativos. Junto con la Junta de Castilla y León hemos hecho la cubierta del colegio y el Ayuntamiento está renovando la pista polideportiva y la cubierta de la misma. El año que viene vamos a renovar también las instalaciones deportivas del pabellón municipal del que hace uso el instituto. Así que, por un lado, priorizamos la educación; por otro, la renovación de redes de abastecimiento. Queremos que cuando el plan de abastecimiento de Navamuño llegue, lo haga con todas las garantías, que no se pierda el agua. Este año no hemos tenido averías; se nota la renovación constante desde hace unos años. Llegábamos a perder un 40% de agua.

¿Qué más proyectos tiene en marcha el Consistorio de La Alberca?

— Tenemos también muchas ganas de acabar el Centro de Recepción de Visitantes. Hicimos una importante inversión para la planta baja, y va a ser uno de los proyectos estrella, ahora centrado en la planta superior. Ya hay mucha actividad abajo: actividad cultural y deportiva. El año que viene intervendríamos; hablamos de unos 150.000 euros. Será un referente multiusos, y ayudará a descongestionar espacios saturados de actividad incesante. Por otro lado, el mantenimiento de servicios y su desarrollo es muy importante para el Consistorio. Por ello, tenemos ya la parcela para el nuevo cementerio, y a finales de agosto se sacará a concurso el proyecto. Se hará al lado del actual, y se concedería la gestión a una empresa seguramente. Sería un concepto muy diferente al del cementerio actual: sencillo, unificado, igual para todos, sin grandes tumbas o monumentos. Aún no tenemos elegido el cementerio definitivo. Esperamos que las obras den comienzo a lo largo del próximo año. Si no se acaban el próximo año, esperemos que sea a principios de 2027.

¿Hay nuevos planes de cara al turismo?

— En lo relativo al turismo, estamos haciendo mucho hincapié en la promoción, buscando que La Alberca se conozca en Europa. En junio o julio podríamos tener alguna noticia más. Estamos trabajando para ser un referente como destino rural y de naturaleza; un referente a nivel internacional.

¿Qué mensaje daría al pueblo y a los visitantes para las fiestas?

— Siempre digo a la gente del pueblo que colabore, que participe, que esté presente... Cuesta mucho organizar una fiesta, y participan muchas asociaciones que dan su tiempo y esfuerzo; y al mundo en general, que La Alberca sabe mimar al turismo, y sobre todo, que cuando un visitante viene a las fiestas va a disfrutar y, sobre todo, va a quedarse perplejo ante lo que está viendo, ante esos trajes de vistas, esa ceremonia, ese protocolo, esa Loa, esa puesta en escena... Todo ello acompañado de un patrimonio arquitectónico y natural increíble.