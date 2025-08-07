Desesperación entre los vecinos de la comarca: «La situación es insostenible, nos toman por bobos» Los cortes constantes en las redes afectan a los vecinos de varios municipios, que no pueden teletrabajar, pagar con tarjeta o comunicarse con sus familiares

La falta de cobertura de móvil, datos e internet en varios de los municipios de la comarca albense ha provocado la indignación de vecinos que ven afectada su vida diaria y su trabajo. Según el concejal de Buenavista, Víctor Jiménez, más de un centenar de personas de la urbanización Cuatro Cualzadas están afectadas por un problema vinculado a una antena de Movistar, ubicada cerca de un restaurante en Martinamor. «Estamos desesperados. La señal debería ser buena, pero no lo es. La situación es insostenible», señala.

Desde el Ayuntamiento aseguran haber enviado varias reclamaciones a la operadora sin respuesta eficaz. «En nuestro caso, no es un problema puntual. La situación se viene agravando desde hace dos años, sobre todo, durante la época estival», denuncia Jiménez.

Por otro lado, otra de las localidades más afectadas por los fallos en las redes es Encinas de Arriba, aunque con las operadoras de Jazztel, Vodefone u Orange. En este sentido, Carmen Rodero, vecina la localidad y dueña de una de las tiendas de alimentación, lleva dos semanas sin poder cobrar con tarjeta. «Nos toman por bobos. Se pasan la pelota unos a otros y seguimos sin servicio, pero la factura llega igual», puntualiza.

«Tengo familiares que dependen de mí y no puedo hablar con ellos si pasa algo grave. Tengo cuatro líneas y no me hacen ni caso. Es una verdadera vergüenza», denuncia Clara María García, también de Encinas. En el caso de Manuel García relata cómo la situación ha trastocado su rutina: «No puedo teletrabajar y tengo que desplazarme 60 kilómetros a diario. Desde el 25 de julio saben que hay un problema y seguimos igual».

Ramón Fernández, desde Galisancho, matiza: «Se queda todo parado. Las conexiones son pésimas».