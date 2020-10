Desesperación entre los vecinos de La Raya con el cierre entre Castilla y León y Portugal

Los cierres perimetrales impuestos tanto en Castilla y León como en la mayoría de las comunidades españolas al menos durante este “puente” festivo está provocando que “la frontera se arruine y no sea capaz de levantar cabeza, porque así es imposible”, afirmaban ayer comerciantes de la villa fronteriza de Fuentes de Oñoro.

Una circunstancia que viene además agravada por la decisión del Gobierno portugués del cierre de los concejos municipales desde las cero horas de ayer hasta las seis de la mañana del próximo martes, día 3 de noviembre, según la resolución del Consejo de Ministros que determina la limitación de circulación entre los diferentes concejos municipales portugueses.

De esta forma el tráfico en la frontera era ya en la mañana de ayer muy escaso, salvo transportes pesados y pocos trabajadores transfronterizos, ya que aunque en esta ocasión no se ha decretado un cierre de fronteras oficialmente como se hizo el pasado verano, las medidas adoptadas por los dos estados y las comunidades autónomas, provocan que de facto si exista tal cierre fronterizo. Solo aquellos que cumplan las pocas excepciones, laborales y sanitarias, pueden cruzar La Raya.

En este panorama cada vez más negro para los comercios, servicios e industrias de la villa fronteriza de Fuentes de Oñoro, llama la atención que “un extremeño pueda viajar libremente a Galicia, porque sus comunidades han decidido no cerrar, aunque para ello tenga que pasar por Castilla y León y Portugal, aunque la verdad es que no se da realmente el caso, por aquí, ahora, no pasa nadie”, afirman los comerciantes oñorenses.

El desánimo crece entre los vecinos con establecimientos que dependen en gran medida del libre tránsito por la frontera. Tras los meses de confinamiento, de los cuales no han tenido tiempo aún de recuperarse económicamente, los comerciantes se topan con una situación inesperada y cunde el pánico ante la incertidumbre de “no saber qué pasará mañana”, ya que, aseguran, ni ellos ni su clientela sabe en que situaciones pueden cruzar la frontera o si se arriesgan a una cuantiosa multa.