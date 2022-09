“De las cosas del comer”, el libro de Santiago Juanes sobre la gastronomía salmantina

Después de varios años de trabajo y dedicación, con épocas de esfuerzo y otras más relajadas, el periodista salmantino y colaborador de LA GACETA Santiago Juanes acaba de hacer realidad uno de sus proyectos literarios más singulares: editar un libro sobre la gastronomía festiva salmantina. “De las cosas del comer. Crónicas salmantinas a dos carrillos” es el título de esta publicación presentada este viernes y editada por el Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca en un intento por enriquecer y poner en valor el patrimonio inmaterial de la provincia.

Planteado como una crónica sobre la alimentación salmantina, el libro habla en todo momento de la comida, “pero no es una guía de restaurantes ni una guía gastronómica comercial”, aclaró su autor, consciente de que su voluntad no es otra que “acercar la lector la gastronomía festiva salmantina y hacer realidad el dicho que reza «de la panza sale la danza»”, subrayó Juanes.

Como no podía ser de otra manera, la publicación, de la que se han editado 400 ejemplares al precio de 10 euros, recorre de forma anual los ricos y vastos productos que engrosan la cocina salmantina, desde su vinculación con la fiesta, y haciendo referencia especial a algunos alimentos singulares como el chorizo o el hornazo. “También se habla de algunos periodos importantes litúrgicos con sus respectivas propuestas culinarias: cuaresma, pascua, verano...”, confirma el periodista salmantino, quien como buen amante de la literatura no ha dejado escapar la oportunidad para “trufar” de referencias literarias esta publicación, “pues no dejan de ser una fuente alimentaria extraordinaria”, sentencia.

Por este motivo, aparecen reflejadas las referencias a Salamanca que figuran en la primera guía gastronómica de España editada en los años veinte del pasado siglo, así como las propuestas planteadas en algunos libros sobre gastronomía y cocina salmantina. Tampoco falta un apartado de utilidad con la reseña de las ferias agroalimentarias de la provincia, “ya que Salamanca encabeza el ranking de Castilla y León en este apartado y esto es un atractivo más que extraordinario”, anotó Santiago Juanes, quien tampoco se olvida de reflejar algunas de las fiestas tradicionales en las que se invita —“lo que llamamos comer de gañote”, señala— a degustar un buen producto salmantino y de presentar un glosario sobre los alimentos de referencia.

En definitiva, una crónica, que no un ensayo, “documentado, entretenido y útil”, en palabras del autor, quien confía en que este sea “el primer paso” de una futura guía gastronómica dirigida a los viajeros que visiten Salamanca y su provincia.