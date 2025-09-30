Los cuentacuentos y bebecuentos de Santa Marta se trasladan a la Escuela Infantil La nueva edición arrancará mañana día 1 de octubre

Mañana 1 de octubre arranca en Santa Marta la programación de bebecuentos y cuentacuentos que, en esta nueva edición, se traslada a las instalaciones de la Escuela Municipal Infantil. De esta forma, se amplía el aforo hasta los 30 niños en una de las actividades anuales con mejor acogida y que en el mes octubre llega bajo la temática del otoño. Además, las sesiones se adelantan media hora, celebrándose los bebecuentos a las 18:00 horas y, los cuentacuentos, a las 18.30 horas.

Las sesiones se celebrarán de nuevo todos los miércoles incluidos en el calendario escolar con cinco cuentos programados para el primer mes del ciclo que se celebrarán los días 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre

Los bebecuentos, comienzan con 'El otoño ya está aquí', una divertida forma de que los niños conozcan los cambios que conlleva la llegada de la nueva estación.

'¡Que llueva!' llegará a la Escuela Municipal Infantil el día 8 de octubre, con una narrativa inspirada en los cancioneros populares infantiles.

'Cuando caen las hojas' es el título de la tercera sesión de bebecuentos que se celebrará el 15 de octubre, una historia para conocer los cambios que acarrea el otoño a través de imágenes que se descubren a través de diferentes ventanas mágicas.

El miércoles 22 de octubre los más pequeños podrán disfrutar de 'Espera y verás', la historia de un joven haya que busca comprender su propósito y utilidad en el mundo, en comparación con sus otros vecinos árboles.

El ciclo de bebecuentos del mes de octubre se cierra el día 29 con el título 'Las arañitas de la risa', un relato con una temática sencilla y un lenguaje directo que, a través de las canciones. logra estimular la interacción, el desarrollo lingüístico, el ritmo y la musicalidad de los más pequeños

Las sesiones de cuentacuentos por su parte comenzarán con 'Un camaleón en la escuela de los gatos', un cuento que relata la historia de Vito Camaleón, al que su mamá lleva a una escuela de gatos para aprender a hacerse pasar por uno de ellos, ya que cree que son una especie más elegante.

El día 8 de octubre, el cuento elegido es 'El ladrón de hojas', una divertida historia protagonizada por una ardilla que descubre el inevitable cambio de las estaciones.

'¡En otoño, castañas!' es el título seleccionado para la tercera sesión de cuentacuentos que se celebrará el 15 de octubre. Un relato protagonizado por la mariquita Antoñita y su prima, que dejan a un gusano sin hogar tras haber asado la castaña en la que vivía.

El 22 de octubre llega a la Escuela Infantil de Santa Marta de Tormes 'Dos ardillas y una piña, con Cyryl y Bruce' como protagonistas, dos ardillas avariciosas que compiten por llevarse la última piña de la temporada.

'Gato Guille' y los monstruos es el cuento seleccionado para cerrar los cuentacuentos de octubre. Un relato que cuenta la historia de un gato asustadizo que decide enfrentarse a sus miedos tras descubrir que en su casa se oyen ruidos extraños.

Las sesiones de bebecuentos están dirigidas a niños hasta los 3 años, mientras que las sesiones de cuentacuentos están enfocadas en niños de entre 4 y 9 años.

