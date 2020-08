Cubrir gastos, el objetivo de los camping salmantinos para lo que resta de temporada

Junto a las casas y los hoteles rurales, los camping se han convertido para numerosos amantes de la tranquilidad y de los espacios pintorescos en una alternativa asequible para hacer de sus vacaciones unos momentos inolvidables en contacto con la naturaleza. Tras no pocos altibajos, el sector parecía haber remontado el vuelo, pero con la llegada del COVID muchas de esas ilusiones se fueron al traste. Aun así, la mayoría de los camping de la provincia deciden abrir en julio y ofrecer, respetando la nueva normativa y las medidas sanitarias, sus servicios (en un 50%) a unos clientes fieles y ávidos de aventura en plena naturaleza. Los resultados sin ser malos, tampoco son demasiado buenos.

“La temporada está siendo diferente y extraña; no tiene nada que ver con la de años anteriores”, confirma Juan Agustín Fernández, presidente de la Asociación de Empresarios Salmantinos de Camping (AESCAM), consciente de que si a final de temporada logran “cubrir gastos, nos daremos por satisfechos; a estas alturas tampoco pedimos más”, apostilla.

Y es que la pandemia provocada por el coronavirus ha sido implacable con este sector que tuvo que retrasar su apertura al mes de julio, cuando habitualmente ya está funcionando en Semana Santa. Y casos como el ocurrido la semana pasada en Linares de Riofrío (con dos positivos en el camping) no ayudan mucho. “Aunque verdaderamente no nos ha afectado; no estamos recibiendo cancelaciones por este hecho, que ha sido muy puntual”, señala Fernández, para quien el trabajo desarrollado por la Asociación de Empresarios Salmantinos de Camping ha dado sus frutos: “Los establecimientos cumplen con la norma y el protocolo de medidas de seguridad sanitaria, ya que previamente hemos realizado las reformas necesarias para adaptar los espacios a la nueva normativa y hemos superado las inspecciones pertinentes”, subraya. “Todo esto da confianza a los clientes y siguen apostando por nosotros a la hora de diseñar sus vacaciones”, apostilla el presidente de AESCAM.

Y a título particular, pues no deja de ser propietario de un camping en Candelario, Juan Agustín Fernández señala que el cliente de proximidad —especialmente el castellanoleonés, aunque también madrileños y vascos— es el que está dando vida a estos espacios. “Este año no hay extranjeros y eso lo cambia todo”, concluye.

Javier Pastor: “Apenas podemos sobrevivir”. El titular del camping de Ciudad Rodrigo no oculta lo “extraña” que está siendo la temporada y las “dificultades” que están encontrando para llenar el camping. “A duras penas llegamos a un 50% de ocupación; apenas podemos sobrevivir. Veo difícil poder salvar la temporada”, señala Javier Pastor, para quien la clientela fija es la que le está salvando el verano, “aunque también contamos con usuarios de paso, especialmente nacionales, si bien no falta algún extranjero”, concluye.

Ángel Luis García: “Julio ha sido un buen mes, no esperaba tanto público”. Regente de un camping en El Cabaco, Ángel Luis García no oculta haberse sorprendido por los buenos datos del mes de julio. “No esperaba tanto público”, reconoce, al tiempo que confía en que se mantenga la tendencia hasta finales de mes, que será cuando eche el cierre. “La gente sigue saliendo, aunque sea con estancias más cortas y centradas en el fin de semana”, anota. También está siendo el turismo nacional su principal valedor, especialmente el madrileño, vasco y andaluz.

Javier Sánchez: “Esperábamos un resultado bastante peor”. Es propietario de un camping en Aldeadávila de la Ribera y reconoce haberse sorprendido gratamente con la respuesta del público en julio, que ha llegado a una ocupación del 30%. “Esperábamos un resultado bastante peor”, señala Javier Sánchez, consciente de que en agosto “la gente se está animando más; no es lo mismo que otros años, pero tampoco está resultando tan mal”, apostilla. Y contrariamente a lo que ocurre en otros camping de la provincia, en este de Aldeadávila el perfil predominante es el de gente joven, “aunque también hay algún que otro extranjero y bastantes familias”, concluye. La procedencia no ha cambiado: sigue habiendo mayoría de vascos y madrileños.

José María González: “Al final decidimos no abrir”. El responsable del camping de Villamayor reconoce que la situación actual le llevó a tomar la decisión de “no abrir; sopesamos la medida y nos decantamos por evitar riesgos; somos un camping de paso y con mucho extranjero y estos no se mueven. No compensaba”, concluye.