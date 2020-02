Cuando José Luis Cuerda convirtió La Alberca en un plató ‘pata negra’

Un auténtico boom fue para la juventud de La Alberca vivir aquel fin de semana que abrochaba el mes de julio de 1992. Dos chicas de aquella época recuerdan como si fuera hoy un verano inolvidable, Yeni Cadilha Marques y Manuela Luis tenían hasta entonces algo en común, vivían en Francia, desde el rodaje de “La Marrana” también pueden decir que compartieron “miradas pícaras” con El Gran Wyoming, eso sí, siempre interpretando un papel en la película que dirigió José Luis Cuerda.

Yeni tenía apenas 15 años cuando se grabó el filme y formó parte de él casi por casualidad: “Yo vivía en Francia y todos los veranos me pasaba un mes en La Alberca, donde vivía mi abuela. Me dijeron que se iba a grabar la película y me apunté”. Esta mujer gala, que ya residen en tierras salmantinas, siempre ha sido muy “echara para adelante” a la hora de participar en las actividades que se desarrollan en el pueblo, ya que también era asidua a los grupos de danzas de La Alberca. Yeni Cadilha-Marques no olvida que por aquel “trabajo” de viernes a domingo recibió 16.000 pesetas: “Me apañó el verano, imagínete en aquella época ese dinero. Para nosotros era la leche”.