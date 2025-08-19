«Consideramos las Ferias y Fiestas como una inversión tanto para la ciudad como para los ciudadanos»

Jorge Holguera Illera Peñaranda Martes, 19 de agosto 2025, 05:20 Comenta Compartir

La alcaldesa de Peñaranda Carmen Ávila ya tiene todo listo para el comienzo de las Ferias y Fiestas. Esta noche se encargará del lanzamiento del chupinazo junto al pregonero.

¿Qué les ocupa ahora?

— En estos momentos estamos ultimando los detalles de las Ferias y Fiestas y por supuesto seguimos trabajando con toda la actividad del Ayuntamiento, como son las obras pendientes y proyectos que tenemos sobre la mesa para llevarlos a cabo.

¿Cómo se presentan estas fiestas?

— Con optimismo porque pensamos que el programa es atractivo que será seguramente del agrado de muchos. Hemos pensado en toda la población a nivel general para que cubra los gustos de todas las edades, desde los más pequeños a los mayores y con un amplio abanico de posibilidades para poder disfrutar cada día de las Ferias y Fiestas. Desde por la mañana hasta por la noche hay un amplio abanico de actividades para que cada uno encuentre su momento para disfrutar de las Ferias y Fiestas. Sin olvidar los festejos taurinos de calidad.

¿Qué es lo más difícil a la hora de elaborar el programa?

—Uno de los pilares fundamentales es que haya actividades para todos los públicos. En segundo lugar ya es un referente para Peñaranda las verbenas a las que se dedica una parte importante del presupuesto de fiestas porque son de las mejores a nivel nacional. Este año tenemos espectáculos musicales de muchísima calidad con opciones para personas jóvenes y no tan jóvenes. Tampoco olvidamos a nuestros mayores que prefieren otro tipo de música, por ejemplo la copla de Rocio Duran o Bornolero, que si cierras los ojos recuerda a Rafael Farina, y Folck on Crest. Luego está la necesidad de ajustarnos al presupuesto. No obstante, nosotros el Gasto de Ferias y Fiestas lo consideramos una inversión tanto para nuestra ciudad como para los ciudadanos de Peñaranda y quienes nos acompañan esos días.

¿Hacia dónde va Peñaranda?

—Seguimos apostando porque sea un punto de referencia de nuestra comarca y de nuestra provincia. Para ello nos esforzamos cada día en que Peñaranda tenga los mejores servicios a nivel cultural, deportivo, de infraestructuras o equipamiento y en eso estamos trabajando. También apostamos por generar empleo y para eso estamos al lado de las empresas que nos piden ayuda para crecer o asentarse en la ciudad.

¿Qué obras tienen pendientes?

—Ya se ha adjudicado la obra de humanización de la calle El Carmen. Cuando acabe el mes de agosto seguramente podamos empezar las segunda fase del parque Los Jardines y creemos que en este año quedarán finalizadas la primera y segunda fase. Estamos pendientes de encontrar una empresa para la pista de pádel y están redactando el proyecto de la pista de atletismo. A la vez se está redactando el proyecto para los vestuarios del polideportivo. Seguimos haciendo las obras en el antiguo colegio Comarcal, ahora centro multiusos. Queremos hacer un centro de día en la planta baja de este mismo edificio. Estamos trabajando en la memoria técnica para solicitar un programa mixto con el fin de poder acometer una primera fase.

¿Alguna preocupación especial?

—Creemos absolutamente necesario e imprescindible que Peñaranda sea tratada como otras comarcas y que tenga bomberos profesionales en el parque, por el bien y la seguridad de los ciudadanos y de los bienes de los vecinos de Peñaranda y comarca.