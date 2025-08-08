Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Doma vaquera en el foso de la Puerta del Sol. S. DORADO

El Concurso de Doma Vaquera de Ciudad Rodrigo competirá en «Gran Premio»

En el marco de la Feria de Caballo, será puntuable para la Copa Ancce, «la prueba de mayor nivel», asegura la concejal Joana Veloso

S. Dorado

Ciudad Rodrigo

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:55

Ciudad Rodrigo volverá a contar con una de las citas destacadas de la Feria del Caballo, el Concurso Nacional de Doma Vaquera que se celebrará el 20 de septiembre, y que este año sube de nivel, ya que se compite en la categoría de «Gran Premio de Doma Vaquera», puntuable para la Copa Ancce (Circuito de competiciones ecuestres de la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española).

La principal diferencia con la prueba de «Domados» habitual en el certamen mirobrigense, como explica la delegada municipal de Ferias Ganaderas, Joana Veloso, radica en que el Gran Premio de Doma Vaquera es la prueba de mayor nivel en las competiciones de doma, según indica: «De mayor dificultad y la que define al campeón de la competición», matiza. La prueba estará organizada en colaboración con la Federación Hípica de Castilla y León (FHCyL) y la Real Federación Hípica Española (RFHE).

Durante la celebración de la Feria del Caballo de Ciudad Rodrigo, entre los días 19 al 21 de septiembre, los mirobrigenses y visitantes podrán disfrutar de la competición de doma en la que se evalúan la habilidad, movimientos y maniobras realizadas con precisión y obediencia del binomio jinete-caballo siguiendo la música.

Al igual que en años anteriores, competirán en el Gran Premio caballistas de Castilla y León, Extremadura y Andalucía, a partir de las 18:00 horas del sábado, día 20 de septiembre de 2025, un concurso nacional que será retransmitido en streaming por personal de la Real Federación Hípica de Castilla y León, disponiendo en el propio cartel de un código QR con el enlace a la retransmisión.

