Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes: «El nuevo polígono industrial estará en la zona de La Dehesa»

Con la mirada puesta en las próximas festividades y una agenda cargada de proyectos, la alcaldesa de Alba aborda su labor al frente del Consistorio de la localidad con ilusión y compromiso. Entre la preparación de las fiestas locales, el impulso del turismo y la modernización de infraestructuras, la regidora comparte con nosotros sus prioridades, los retos de gobernar en minoría y los planes para consolidar el desarrollo cultural, económico y social de la localidad en los próximos años.

Aborda las fiestas y el trabajo en la Alcaldía de la localidad con ilusión y una agenda cargada de proyectos. ¿Cómo contempla que serán las fiestas?

—Espero que, como siempre, sean muy participativas. Por la programación preparada, se calcula que habrá mucha afluencia, empezando por los festejos taurinos populares de este fin de semana, los recortes, los encierros, la ampliación de actividades los días 11 y 12 y, por supuesto, la salida de Santa Teresa, los playback e incluso la feria del barro.

¿Queda mucho por hacer y descubrir en el turismo de Alba?

—Tenemos la suerte de que en Alba llevamos años trabajando para conseguir un gran proyecto turístico, comenzando por el religioso, que es una faceta muy importante, como se ha visto este año con la veneración de Santa Teresa y las peregrinaciones. A ello se suman el turismo de naturaleza, con la Vía Verde, y el astronómico, con nuestro observatorio. En este sentido, ya estamos preparando el gran acontecimiento del 12 de agosto de 2026, con el eclipse solar. Se han adquirido cerca de mil gafas para esta jornada, que incluirá también charlas y actividades divulgativas. En turismo histórico, se está trabajando ya para 2030 en un gran acontecimiento medieval, ya que se cumplen 800 años de la fundación de la identidad de Castilla y León.

¿Está satisfecha con las inversiones millonarias del DUS 5000 y del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino?

—El avance en eficiencia energética logrado con el DUS 5000 es muy importante. Además, con el Plan de Sostenibilidad Turística hemos podido inyectar casi 600.000 euros para la finalización de la obra del edificio multiusos, una inversión clave para dotar a los vecinos de la villa de una biblioteca adaptada, salas multiusos, de música, etc.

¿Cómo va la propuesta para el nuevo polígono industrial?

—Se han realizado trabajos para actualizar el proyecto, que está previsto implantar entre el antiguo matadero y las instalaciones de los Padres Reparadores. La intención es que, antes de que finalice el año, podamos solicitar a la Junta que se avance con su ejecución.

¿Mantienen su objetivo de contar con nuevas viviendas protegidas?

—Sí. Con la colaboración de la Junta queremos avanzar en este objetivo de que la localidad cuente con nuevas viviendas protegidas, un proyecto que se pondrá en marcha el próximo año.

¿Cómo se ha logrado la puesta al día del Museo de Alfarería y los coladeros?

—Contamos con una subvención de Ceramitur y, a través de esos fondos, se llevarán a cabo mejoras en la accesibilidad del espacio museístico, así como en su eficiencia energética e inclusión. Esto permitirá sensibilizar a la población sobre uno de nuestros recursos y oficios más tradicionales.

¿Cómo se trabaja en el equilibrio político del Consistorio?

—Gobernar en minoría siempre supone un grado de incertidumbre. Le ofrecimos a Ciudadanos formar parte del equipo de Gobierno y rechazó la propuesta. Ahora hay que sacar adelante la cuenta general de 2024 y, después, el presupuesto de 2026, que habrá que negociar para poder aprobarlo.