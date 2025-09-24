Colegio y guardería listos para las familias de Encinas de Abajo

EÑE Miércoles, 24 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

Un ejemplo de la apuesta de un pequeño municipio por la calidad en las instalaciones educativas para los vecinos más jóvenes es el que desde hace años ha puesto en marcha la localidad de Encinas de Abajp.

«Vamos a continuar apostando por los niños en el municipio y llevando a cabo inversiones en las instalaciones del colegio», resaltó el alcalde, Jose Ángel Haro, «en la nueva etapa de trabajo hemos incluido tanto la instalación de nuevas puertas como ventanas de una de las aulas de forma que la climatización del recinto sea acorde a las necesidades de los niños con el objetivo de que estén totalmente cómodos».

Desde el Consistorio, en anteriores cursos, ya se llevaron a cabo inversiones con las que se han actualizado y renovado otras dos aulas de la escuela de la localidad, de forma que, paso a paso, se va renovando toda la instalación.

En el colegio del municipio en la actualidad cursan sus estudios una treintena de niños, algo de lo que en la localidad se siente orgullosa, «poder mantener un centro educativo con este volumen de niños es toda una declaración de intenciones», puntualizó el regidor de Encinas de Abajo.

Pero no sólo con obras colabora el Ayuntamiento en el bienestar de los niños sino que también está vinculado con el AMPA, de forma que su apoyo a las familias es mucho más extenso.

«Queremos ofrecer calidad de vida a las familias y para ese objetivo que el colegio esté en buenas condiciones es primordial. Se instalaron las placas solares y todos los años se llevan a cabo distintas mejoras. Creo que apostar por el colegio es aportar por el futuro del municipio», puntualizó el primer edil de la localidad.

Pero no solo el colegio es un recurso valorado y puesto al día en Encinas de Abajo, sino que también cuentan con escuela municipal de educación infantil a la que acuden una decena de niños de entre 0 y 3 años.

