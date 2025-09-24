Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El colegio de Encinas de Abajo con placas solares en su cubierta. EÑE
CONTENIDO PATROCINADO

Colegio y guardería listos para las familias de Encinas de Abajo

El Consistorio de Encinas de Abajo apuesta por renovar las instalaciones escolares a las que acuden 30 niños

EÑE

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 05:00

Un ejemplo de la apuesta de un pequeño municipio por la calidad en las instalaciones educativas para los vecinos más jóvenes es el que desde hace años ha puesto en marcha la localidad de Encinas de Abajp.

«Vamos a continuar apostando por los niños en el municipio y llevando a cabo inversiones en las instalaciones del colegio», resaltó el alcalde, Jose Ángel Haro, «en la nueva etapa de trabajo hemos incluido tanto la instalación de nuevas puertas como ventanas de una de las aulas de forma que la climatización del recinto sea acorde a las necesidades de los niños con el objetivo de que estén totalmente cómodos».

Desde el Consistorio, en anteriores cursos, ya se llevaron a cabo inversiones con las que se han actualizado y renovado otras dos aulas de la escuela de la localidad, de forma que, paso a paso, se va renovando toda la instalación.

En el colegio del municipio en la actualidad cursan sus estudios una treintena de niños, algo de lo que en la localidad se siente orgullosa, «poder mantener un centro educativo con este volumen de niños es toda una declaración de intenciones», puntualizó el regidor de Encinas de Abajo.

Pero no sólo con obras colabora el Ayuntamiento en el bienestar de los niños sino que también está vinculado con el AMPA, de forma que su apoyo a las familias es mucho más extenso.

«Queremos ofrecer calidad de vida a las familias y para ese objetivo que el colegio esté en buenas condiciones es primordial. Se instalaron las placas solares y todos los años se llevan a cabo distintas mejoras. Creo que apostar por el colegio es aportar por el futuro del municipio», puntualizó el primer edil de la localidad.

Pero no solo el colegio es un recurso valorado y puesto al día en Encinas de Abajo, sino que también cuentan con escuela municipal de educación infantil a la que acuden una decena de niños de entre 0 y 3 años.

Ayto. Encinas de Abajo

Av. de la Constitución, s/n, 37893 Encinas de Abajo, Salamanca

Teléfono: 923 36 20 11

www.encinasdeabajo.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 Juicio a un empresario de Guijuelo por la amputación de un dedo de un obrero mientras pintaba una nave
  2. 2 La Fiscalía pide casi 10 años para un funcionario de Topas por someter sexualmente a una reclusa cada semana en el economato del penal
  3. 3 La Guardia Civil de Salamanca trabaja en el accidente que ha cortado la A-62
  4. 4 Julio Norte, grave: este es el escalofriante parte médico tras la cornada de San Agustín de Guadalix
  5. 5 Condenado el alcalde del Pedroso, Ángel Luis Portilla, por encañonar a otro hombre al tiempo que le gritaba «te voy a matar»
  6. 6 La verdadera sorpresa del vacuno
  7. 7 Mañana complicada en Salamanca: tres accidentes en menos de una hora
  8. 8 Las primeras palabras de Julio Norte desde el hospital: «Que nadie dude que volveré a ponerme en el mismo sitio»
  9. 9 Mañana negra en las carreteras salmantinas: quinto accidente con heridos en la A-66 tras el choque de un coche con un camión
  10. 10 Julio Norte, herido muy grave con una cornada en la espalda en San Agustín

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Colegio y guardería listos para las familias de Encinas de Abajo

Colegio y guardería listos para las familias de Encinas de Abajo