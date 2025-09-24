Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Vista general de Barruecopardo. S.D.
La clave del futuro pasa por La Raya

El futuro centro de recepción de visitantes, la adecuación de caminos y travesías, así como el emprendiendo, serán claves en esta población

D. SÁNCHEZ

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 05:00

Seguir creciendo en el número de servicios es la línea de trabajo del Ayuntamiento de Barruecopardo que encabeza el alcalde Jesús María Ortiz. Prueba de esta idea es el futuro centro de recepción de visitantes cuyas obras ya están iniciadas y que cuenta con una inversión directa de la Junta de Castilla y León de más de 60.000 euros. «Este espacio será clave para aquellos que vengan a visitar nuestro pueblo y estará ubicado cerca de la zona de aparcamiento de autocaravanas», recalca el regidor municipal.

Además de esta obra, el Consistorio está inmerso en la mejora de diversos caminos que se circunscriben al municipio. «Ya hemos arreglado el camino de la residencia y en breve iniciaremos el proceso con el camino que va a Peña Gorda», apunta Jesús María Ortiz. Otro punto de interés es la instalación del alumbrado municipal en el camino que lleva desde el casco urbano hasta la ermita del Cristo de las Mercedes «para que así los vecinos puedan ir por ese lugar y evitar el paso por la carretera». El alcalde destaca que las travesías del municipio «van a ser mejoradas ya que es necesario que Barruecopardo esté bien comunicado con otras localidades».

En los próximos meses, otro espacio que verá su aspecto mejorado es la plaza de Agustín Martín Moro, epicentro de varias actividades como la matanza tradicional, el cual se va a pavimentar para que sea un lugar de aparcamientos cercano al corazón de Barruecopardo

Además, el proceso de la concentración parcelaria sigue adelante y se está a la espera de los pasos a seguir por parte de la Junta de Castilla y León en relación a los trámites necesarios con las fincas. Barruecopardo fija su mirada en las continuas propuestas de ocio y cultura que acoge el municipio y que llenan de vida todos los días del año, además de la dinamización con diversos programas y proyectos de diversa índole.

