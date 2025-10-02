Ciudad Rodrigo restaura el reloj de la Casa Consistorial

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Jueves, 2 de octubre 2025, 16:06 Comenta Compartir

El reloj de la Casa Consistorial de Ciudad Rodrigo volverá a marcar el ritmo vital de la localidad tras los trabajos de restauración y reparación que se están acometiendo en la maquinaria el mismo. El relojero salmantino especialista en relojería de torre, Javier Merino Montejo, es el encargado de realizar estos trabajos en los que se están limpiando los engranajes, así como la reparación de piezas en mal estado, limpieza y reposición de las mismas, y la puesta de nuevo en funcionamiento con las campanadas incluidas.

Precisamente el buen hacer de las campanas es una de las principales preocupaciones que el equipo de Gobierno ha trasladado al relojero, ya que este reloj es que el que da nombre al sonido de la campana del «Reloj Suelto» durante los encierros del Carnaval del Toro.