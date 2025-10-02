Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Ramón Sastre y Javier Merino junto al engranaje del reloj D. S.

Ciudad Rodrigo restaura el reloj de la Casa Consistorial

Un relojero está acometiendo la limpieza y puesta a punto del mecanismo

D. Sánchez

Ciudad Rodrigo

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:06

Comenta

El reloj de la Casa Consistorial de Ciudad Rodrigo volverá a marcar el ritmo vital de la localidad tras los trabajos de restauración y reparación que se están acometiendo en la maquinaria el mismo. El relojero salmantino especialista en relojería de torre, Javier Merino Montejo, es el encargado de realizar estos trabajos en los que se están limpiando los engranajes, así como la reparación de piezas en mal estado, limpieza y reposición de las mismas, y la puesta de nuevo en funcionamiento con las campanadas incluidas.

Precisamente el buen hacer de las campanas es una de las principales preocupaciones que el equipo de Gobierno ha trasladado al relojero, ya que este reloj es que el que da nombre al sonido de la campana del «Reloj Suelto» durante los encierros del Carnaval del Toro.

