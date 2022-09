Ciudad Rodrigo reduce a más de la mitad la deuda histórica del mercadillo

La deuda de 60.900 euros que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo había acumulado a raíz del impago de algunos de los comerciantes que tiene puesto en el mercadillo de los sábados se ha visto reducida a más de la mitad durante la legislatura del actual equipo de gobierno.

El Ayuntamiento ha podido recuperar el 56% del importe después de imponer distintos plazos límite a modo de ultimátum para abonar las deudas (en función del importe) con periodos desde los seis meses hasta los dos años. El resto no se podrá recuperar, pero los veinticinco infractores que no han cumplido con el pago ya no tienen representación en el mercadillo, en el que hay 89 de los 114 puestos originales.

Además de esta firme medida, desde el Consistorio se destaca otro cambio “favorable” del mercadillo, como es la nueva ubicación decidida durante la pandemia. “Es mejor para los vecinos y permite un control de acceso policial, de modo que solo accede quien está al corriente de pago”, señaló el alcalde mirobrigense Marcos Iglesias. Una medida que, además, demandaban los propios comerciantes cumplidores.

En este sentido, el regidor destacó que esta nueva ubicación estimula, además, a la calle Madrid, que, al estar próxima al Registro, una de las zonas de mercadillo actualmente, ayuda a dinamizar a esta calle del casco histórico. “Había que buscar otra ubicación sin sacar el mercadillo del centro histórico”, señaló por su parte Laura Vicente, delegada de Mercadillo y Policía Local. “Era un problema enquistado”, dijo en referencia a la deuda.