Ciudad Rodrigo insta al Gobierno a mejorar y reasfaltar la travesía N-620 y los accesos La moción fue presentada por el PP y apoyada por todas las formaciones

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Martes, 9 de septiembre 2025, 21:31 Comenta Compartir

El pleno del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo aprobó este martes, por unanimidad, la moción presentada por el grupo popular para instar al Gobierno central y al Ministerio de Transportes la mejora y reasfaltado del tramo de N-620 a su paso por la localidad en el tramo entre el Puente Nuevo y la autovía A62, así como las rotondas de acceso a Miróbriga.

La propuesta popular fue defendida por el edil Víctor Gómez que recordó que parte de la antigua nacional pasó a considerarse travesía en el mes de julio de 1996 y que «tres décadas después, las intervenciones del Gobierno en esta travesía han sido puntuales y de escasa incidencia», haciendo que «este tramo padezca las mismas deficiencias que la Autovía de Castilla, con el consiguiente riesgo para los mirobrigenses que transitan este punto a diario».

Desde el PSOE, aunque se apoyó la moción propuesta, el concejal Juan Tomás Muñoz señaló al equipo de Gobierno que, en 2020, el propio Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo «hizo una intervención para renovar el aglomerado entre el cruce con la calle tenerías y la comarcal 526, de cerca de 40.000 euros y en esa ocasión no era su competencia, pero se hizo». A este respecto, el edil popular contestó que «en ese momento era necesaria una intervención de urgencia porque el Gobierno no lo hacía».

Por parte de la concejala de Vox, Patricia Martín, puso de manifiesto que «estoy de acuerdo con esta exigencia, pero también que el alcalde sea consecuente y exija a la Junta de Castilla y León con el mismo ímpetu cosas que podría solucionar problemas de la localidad como la inclusión en la Fundación Siega Verde o en una mejor asistencia sanitaria de la que existe hoy», expuso la concejala que también voto a favor de esta moción.

Otro de los asuntos del orden del día del pleno era la creación de la comisión taurina del próximo Carnaval del Toro de 2026. Dicha comisión estará compuesta por: Ramón Sastre, Víctor Gómez, Paola Martín, José Manuel Jerez, Rodrigo Toribio y Rubén Benito por el PP; Carmen Lorenzo y Carlos Fernández Chanca por el PSOE y Patricia Martín por parte de Vox. «Deseo a esta comisión que acierte en sus decisiones y que tienen un arduo trabajo por delante» señaló Marcos Iglesias.