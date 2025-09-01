Ciudad Rodrigo compra por 500.000 € el edificio El Porvenir para uso cultural

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:06 Comenta Compartir

El edificio del Centro Cultural y Recreativo «El Porvenir» cambiará de manos y pasará ser propiedad del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Así lo determinaron los socios del condominio el pasado viernes en una asamblea convocada a tal efecto para analizar la propuesta de compra del Consistorio mirobrigense. Una propuesta que se basaba en un precio de 500.000 euros, a los que se sumarán los gastos de plusvalía y notaria para la compraventa de la propiedad y que fue aceptada por los socios de este colectivo.

De esta manera terminan en buen término los contactos mantenidos en los últimos días por ambas partes. Cabe recordar que desde la extinción de la sociedad cultural en el verano de 2023, el alcalde Marcos Iglesias ya mostró el interés del Consistorio para hacerse con este edificio colindante al Teatro Nuevo Fernando Arrabal, sin embargo las posibilidades de un acuerdo se reactivaron hace unas semanas: «Había herencias no resueltas entre algunos accionistas, algunas cosas no estaban formalizadas y han estado en un proceso para aclarar la situación legal y cuando eso pasó vinieron y nos comentaron que la decisión que han tomado es de venderlo», señalaba a LA GACETA el regidor el pasado 20 de agosto.

La intención es convertir este edificio en un gran centro cultural de apoyo al Teatro Nuevo, y albergaría actividades que actualmente en Ciudad Rodrigo no tiene un espacio concreto. «Sería un centro multiusos y nos permitiría descargar al teatro con algunos eventos que no llena el aforo». Tras la compra efectiva, el Ayuntamiento acometerá mejoras en el inmueble: «Habría que darle la accesibilidad, unirlo con el teatro, y la cubierta habría que sustituirla ya que actualmente tiene uralita» relataba Iglesias.

Recuperación de edificios emblemáticos de la ciudad Con la futura compra del edificio del Centro Cultural y Recreativo «El Porvenir», el equipo de Gobierno de Ciudad Rodrigo prosigue con su apuesta por la recuperación de edificios emblemáticos de la localidad con el objetivo de darles un nuevo uso y vida. En este sentido destaca el Palacio de la Marquesa de Cartago, cuyas obras de rehabilitación están próximas a su adjudicación. Este destacado elemento del patrimonio local será el centro de recepción de visitantes de Siega Verde y un punto de referencia para los turistas que acudan a Ciudad Rodrigo. La inversión en el inmueble, de más de un millón de euros, cuenta con aportaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Junta de Castilla y León y el propio Consistorio. Otro edificio que será clave para el futuro de Miróbriga es el antiguo centro de salud ubicado en la Avenida de Agustín de Foxá. Este recinto pasará a ser el Centro de Innovación Social «La Estrella», un proyecto destinado a fomentar el emprendimiento y contará con diversas salas para conferencia y otros menesteres como una escuela de hostelería. Este proyecto cuenta con el respaldo de la Diputación de Salamanca dentro del programa «Territorio Líder» y es uno de los más ambiciosos de la actual legislatura. Existen otros casos pendientes de llegar a un acuerdo, como es el de la Plaza de Toros, en desuso desde hace unos años. En los meses finales de 2024, el alcalde Marcos Iglesias y los propietarios de la plaza han mantenido diversos encuentros para tratar de llegar a un acuerdo para ser adquirida por el Ayuntamiento, aunque sin concretarse. «Son edificios cuya finalidad natural debe ser pública», sentencia Iglesias