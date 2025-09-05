Ciudad Rodrigo analiza la calidad del agua del río Águeda que no muestra valores anómalos en nitratos ni E.coli El PSOE denunciaba una «posible degradación» según «supuestos análisis» y el PP remite un informe del agua a los socialistas y pide «no generar confusión»

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:28 Comenta Compartir

El estado del agua del río Águeda enfrenta al equipo de Gobierno del PP y al partido mayoritario de la oposición, el PSOE. A finales del mes de agosto, el grupo municipal socialista registraba una instancia solicitando Consistorio una «mayor transparencia y control en los análisis de agua efectuados en las zonas de baño del río Águeda a su paso por Ciudad Rodrigo», basándose en «una posible degradación en la calidad del agua en virtud del aspecto que ofrecía», según informaciones de usuarios y bañistas recogidas por el PSOE. Además, ponían el foco en la «incertidumbre por la filtración de supuestos análisis realizados en el agua».

A raíz de esta petición, el equipo de Gobierno ha remitido a los socialistas un informe sobre el estado del agua y otro jurídico sobre las competencias en este asunto «cuya responsabilidad de órganos que dependen del Gobierno de España, con los que desde la institución local se colabora». En este sentido, los populares piden al PSOE «lealtad institucional» y que «no trate de confundir a la población con competencias de policía que no son de este Ayuntamiento».

En lo relativo al estado del agua del río Águeda, el PP ha enviado un análisis de la muestra de agua del río Águeda que «tomó Aqualia por encargo del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, el día 20 de agosto, y de la que se han tenido conocimiento de los resultados este jueves, día 4 de septiembre». Según el resultado obtenido, el Consistorio destaca que no hay valores anómalos y que no existe un «no hay exceso de nitratos, no hay tampoco problema de detergentes, ni existen problemas de E.coli».

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, ha pedido al grupo municipal socialista que «no traten de generar confusión en materia de sanidad pública, cuando no tienen los datos suficientes, se fundamentan filtraciones —quizá de mala fe— y además se les dieron las explicaciones de forma verbal por parte del Equipo de Gobierno», al tiempo que solicita «colaboración para hacerle llegar a las autoridades competentes en las funciones de policía de aguas cualquier anomalía que ustedes aprecien». El PP incide en el valor natural del río y su entorno «al que hay que proteger y cuidar también de desinformaciones no contrastadas que crean confusión en la población».