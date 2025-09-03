Ciudad Rodrigo adquirirá dos vehículos a la Asociación de Bomberos Voluntarios Se trata de un vehículo pick up y un camión bomba

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:53 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo está en trámites de compra de dos vehículos a la Asociación Humanitaria de Bomberos Voluntarios, según ha informado el propio Consistorio.

En concreta se trata de un vehículo pick up modificada que «dará servicio como vehículo de usos múltiples gracias a su potente cabestrante y su depósito de agua de 1000 litros» y de un camión bomba, «más concretamente una Bomba Forestal Pesada (BFP), que se empleará para diferentes usos en las delegaciones de obras y jardines para tareas de desatasques, riesgos, servicios de limpieza, entre otras», señalan fuentes municipales.

Aún no se ha concretado el precio final de esta compra que ha sido posible debido a «la buena disposición de la Asociación Humanitaria de Bomberos Voluntarios y a los trabajos de negociación y contactos del teniente de alcalde, Ramón Sastre; el delegado de la Policía Local, Rubén Benito, además del alcalde, Marcos Iglesias». Precisamente el regidor municipal ha querido mostrar su agradecimiento al colectivo de bomberos por «su entrega y disposición por el bien de Ciudad Rodrigo» para realizar este acuerdo.