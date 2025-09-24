«Ahora estamos a cero» La falta de agua complica la campaña micológica y crece la incertidumbre por la escasa producción que hay en el campo. Las especies más tempranas, como el 'huevo de rey', entre las más afectadas

Con el inicio del otoño arranca la cuenta atrás de la nueva campaña micológica, una afición que en los últimos años ha ido a más en la provincia convirtiéndose en un elemento dinamizador para muchos pueblos y en un importante ingreso para las arcas municipales.

Sin embargo, a dos semanas de su estreno oficial, las perspectivas en el campo no son nada buenas. «A quince días de empezar estamos a cero», aseguran expertos como José Ignacio Gómez Risueño, que confirma que en este momento apenas hay producción de setas por la falta de precipitaciones. «La tierra está completamente seca. No ha habido tormentas y el poco agua que ha caído no ha sido suficiente». Y lo peor, añade, es que tampoco hay previsiones de lluvia para los próximos días. «De momento, la campaña pinta mal», lamenta.

El problema de falta de agua ya he hecho estragos en las especies más tempranas, como algunos tipos de boletus y el popular 'huevo de rey' (amanita caesarea), una seta que muchos aficionados en la provincia consideran la «reina» de la micológica.

«Nos vamos a adentrar en el mes de octubre y cada vez se complica más que pueda haber una buena producción», apunta Gómez Risueño, que a pesar de todos los factores que existen en contra no pierde la esperanza. «Ahora mismo las perspectivas son malísimas, pero podría haber un cambio en el tiempo y si lloviera el campo podría dar un giro». De hecho, también la última campaña micológica empezó con problemas de agua en Salamanca y finalizó con una producción «media» para los expertos gracias a que la otoñada se prolongó y los fríos tardaron en llegar.

Ampliar Siete pueblos más en el espacio de aprovechamiento «Ribera de Cañedo» Una de las novedades más importantes de esta campaña será la ampliación en 500 hectáreas más del acotado micológico de «Ribera de Cañedo». Este aumento se produce al sumarse al proyecto siete nuevos municipios: Aldearrodrigo, Añover de Tormes, Calzada de Valdunciel, El Arco, Forfoleda, San Pelayo de Guareña y Torresmenudas, que se unen así a Palacios del Arzobispo, Santiz, Valdelosa y Zamayón, en la provincia de Salamanca, y a Peñausende y Mayalde, en Zamora. «Junto al Parque Micológico de las Sierras de Francia, Béjar, Quilamas y El Rebollar, es una extensión amplísima que se beneficia de la regulación en la recolección para garantizar la conservación de los recursos micológicos, y también para optimizar los beneficios socioeconómicos que generan porque contribuye al desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los municipios», destaca la diputada de Medio Ambiente Pilar Sánchez. Este acotado micológico, constituido en 2020 y cuyo titular es la Asociación Teso Santo, registró una venta de permisos «muy buena» en la última temporada. Así, según datos de la Diputación, la tramitación de permisos se incrementó en un 22 % respecto a la temporada 2023, al adquirirse 754 licencias con una recaudación de más de 8.000 euros. «Estas cifras de venta de licencias se deben a una mayor concienciación por parte de los recolectores de la regulación del producto, así como a la promoción del mismo y al incremento de la vigilancia en dichos territorios a través de los guardas rurales contratados y la colaboración de los servicios de Medio Ambiente de la Junta, ayuntamientos, Guardia Civil y Seprona», aseguran desde la institución provincial. I.A.G.

«Seguimos abiertos a ampliar o crear nuevos acotados»

La micología se ha convertido en los últimos años en un motor económico y turístico de primer nivel para la provincia de Salamanca. Prueba de ello es que en la última campaña, los pueblos que forman parte del Parque Micológico que abarca las Sierras de Francia, Béjar, Quilamas y El Rebollar ingresaron cerca de 18.000 euros por la venta de permisos.

También la diputada de Medio Ambiente, Pilar Sánchez, destaca la cada vez mayor importancia de esta actividad para los pueblos, como fuente de ingresos y oportunidades. «Desde la Diputación de Salamanca venimos apostando por la micología desde hace varios años con iniciativas que contribuyan a suscitar el interés por este mundo y también a ordenar y regular la explotación de los recursos micológicos en la provincia», señala Sánchez, que destaca el convenio que la institución provincial tiene con la Fundación Cesefor, encargada de mejorar la gestión y el aprovechamiento de los recursos forestales. «En los dos últimos años hemos ampliado este convenio hasta los 64.000 euros anuales para dar continuidad al proyecto y mantener a Salamanca como referente micológico en Castilla y León», explica.

En este sentido, Sánchez señala que la Diputación «sigue abierta a trabajar en la ampliación de los acotados o en la generación de nuevos porque organizar y cuidar los recursos es clave».