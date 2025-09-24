Castilla y León bajo cero: cuatro puntos entre los más fríos de España, uno de ellos en Salamanca El termómetro cayó hasta los -2,5 ºC en Puerto del Pico, la estación más fría de la comunidad

La Gaceta Salamanca Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:13 | Actualizado 12:21h.

La madrugada y primeras horas de este miércoles 24 han dejado un nuevo desplome de temperaturas en buena parte del interior peninsular. Según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), cuatro estaciones de Castilla y León se situaron entre las diez más frías de España, entre ellos un pueblo salmantino.

El valor más bajo en la comunidad se registró en Puerto del Pico (Ávila), con -2,5 ºC a las 07:50 horas. A este punto se sumaron Sanabria, en Robleda-Cervantes (Zamora), con -1,9 ºC, Navasfrías (Salamanca), que bajó hasta los -1,3 ºC, y Morón de Almazán (Soria), con -0,6 ºC.

En el conjunto del país, el frío más intenso se dio en los Pirineos de Lleida, donde la estación de Cap de Vaqueira alcanzó los -4,8 ºC, seguida de Port Ainé, también en Lleida, con -4,2 ºC.

Estos registros confirman la llegada del ambiente otoñal a gran parte del interior y la montaña española, con heladas generalizadas en zonas de alta altitud y temperaturas bajo cero en amplias áreas de Castilla y León.