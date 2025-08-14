Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Gil de Hontañón es el tramo urbano que acumula mayor número de quejas vecinales en Carbajosa. EÑE

Carbajosa de la Sagrada calibra los nuevos radares, mientras los vecinos siguen denunciando carreras

Ya se ha realizado la instalación de la señalización y está en fase de pruebas

EÑE

Carbajosa de la Sagrada

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:15

La preocupación de los vecinos de Carbajosa de la Sagrada por los comportamientos incívicos de algunos conductores no cesa y siguen denunciando en redes sociales el desarrollo de carreras en algunas de las calles del municipio.

«Suelen producirse al anochecer y en estos días de calor que hay que mantener las ventanas abiertas nos sobresaltan los acelerones, los frenazos... . Hemos llegado a ver conducir en dirección prohibida en la calle Gil de Hontañón e incluso motos que van por los soportales», denunciaban algunos residentes de la localidad, que piden que se acelere la puesta en marcha del sistema de radares, así como que se incremente la vigilancia sobre estas actitudes de algunos conductores.

Por su parte, desde el Consistorio carbajoseño el alcalde, Pedro Samuel Martín, recalca que «los radares ya han sido instalados y se encuentran en la fase final de calibración y pruebas».

Acerca de su puesta en marcha el regidor señala que en las próximas semanas entrarán en funcionamiento de forma progresiva. «Se han priorizado los puntos de aquellas zonas donde los vecinos nos han trasladado mayor preocupación por la velocidad. Se trata de una medida disuasoria y preventiva, que responde al objetivo de mejorar la seguridad vial en nuestro municipio. Antes de su funcionamiento haremos un bando público para que todos nuestros vecinos sepan que ya están en funcionamiento».

El Consistorio de Carbajosa anunció en febrero la instalación del sistema de radares para el que ha contado con los datos registrales de los puntos con siniestralidad con daños materiales o personales..

