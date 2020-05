Ya tenemos respuesta a la incógnita que ha sobrevolado durante toda la mañana de este sábado. ¿Por qué Miranda del Castañar, Aldeadávila, Lumbrales y Robleda han pasado a la fase 1 y Calzada del Valdunciel, Fuentes de Oñoro, Matilla y Cantalapiedra no? Estas ocho zonas fueron las propuestas este viernes por la Junta de Castilla y León para pasar a la fase 1 en Salamanca, pero el Gobierno decidió que solo lo hicieran cuatro de ellas.

La consejera de Sanidad de la Junta, Verónica Casado, ha afirmado este sábado que la decisión se ha debido a una “cuestión de tiempo” y no a “criterios epidemiológicos”. Hay que recordar que las ocho zonas habían acumulado ayer siete días seguidos sin contagios. “El Gobierno nos pidió por la tarde que recopiláramos más datos sobre la movilidad sobre esas zonas y cuando se enviaron el Ministerio ya no consideró oportuno que pasaran a la fase 1”, ha reconocido Casado. La consejera ha desmentido que la reunión del jueves con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, fuera tensa. “Parece que Simón y yo no hemos estado en la misma reunión”, ha asegurado Casado que reconoce que fue una reunión larga, pero no hubo discusiones en ningún momento”. En este encuentro se decidió que las comunidades autónomos podían hacer nuevas propuestas de territorios que podían pasar a la fase 1.

La consejera de Sanidad ha recordado que la Junta volverá a pedir que las cuatro zonas de salud de Salamanca que se han quedado fuera de la fase 1 puedan hacerlo la próxima semana.