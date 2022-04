Biciclonetas y un tren turístico, las novedades que se barajan para el Camino de Hierro

Tras el magnífico resultado del primer año y con la vista puesta en el futuro, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, reconoció la semana pasada que “la Diputación no renuncia a implantar otras formas para moverse por el Camino de Hierro”, entre ellas la puesta en marcha de las biciclonetas e incluso de un tren turístico. Eso sí, Iglesias se mostró muy prudente ante estas propuestas y descartó su implantación a corto plazo.

“Hemos apostado por circunscribir la ruta a caminantes y ha sido un acierto; tenemos que seguir por este camino, lo que no quiere decir que no se admitan nuevas acciones, pero el proyecto no está maduro y antes hay que consolidar lo que tenemos y eso requiere ir poco a poco”, subrayó Iglesias, consciente de que en solo un año de andadura es imposible saber “cuál es el techo de este proyecto”.

Lo que sí está ya valorando el equipo técnico del Área de Turismo que dirige Javier García Hidalgo es la puesta en marcha de una serie de actividades culturales o de ocio complementarias a la ruta. “Estamos empezando, pero ya se está estudiando y valorando hacer más cosas, entre ellas unas guías especiales; poco a poco”, aclaró el presidente de la institución provincial, quien desveló que una de las apuestas inmediatas será la promoción del Camino de Hierro en Portugal. “Nos gustaría hacer hincapié en el mercado portugués y conseguir atraer a más visitantes del país vecino”, apostilló.

Y también aprovechar la figura de “Amigos del Camino de Hierro” para encontrar el apoyo y la implicación de toda la provincia de Salamanca, tal y como ya ha hecho Ciudad Rodrigo. “Es una de las líneas en la que vamos a trabajar, pues sería bueno que otros municipios, incluida Salamanca capital, se sumaran a esta propuesta y contribuyeran a promocionar esta ruta, porque de lo que se trata es de que se incremente la estancia media del viajero en Salamanca”, aclaró Javier Iglesias, consciente de que el “Camino de Hierro” se ha convertido “en una baza para posicionarnos en el mercado nacional e internacional del turismo de naturaleza”.

Y es que esta iniciativa ha conseguido en su primer año de andadura convertirse en un motor turístico del Oeste de la provincia de Salamanca —especialmente en la zona de Las Arribes—, logrando no solo dinamizar turísticamente toda la zona, sino también asentar recursos económicos con nuevos negocios turísticos, que en algunos municipios se han llegado a cuadruplicar.