Béjar sufre las malas condiciones meteorológicas: se desprende parte del tejado de una vivienda La casa está situada en el barrio de la antigua

Las malas condiciones meteorológicas que han asolado numerosos puntos de España han traído consecuencias en Salamanca hasta el punto de decretarse el aviso amarillo.

La capital, con rachas de viento de hasta 64 km/h y 5 litros en apenas una hora, se ha visto notablemente afectada este miércoles. En este sentido, Béjar no se ha podido librar y en consecuencia una vivienda ubicada en el barrio de la antigua se ha visto afectada por el desprendimiento de parte del tejado.

Cabe recordar que tanto en Salamanca ciudad como en Béjar, los respectivos consistorios habían decretado el cierre de los parques municipales por precaución.

