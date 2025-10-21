Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Coches aparcados en la Zona Azul en la calle Colón en Béjar con un expendedor al fondo. TEL

La primera localidad en incorporar el pago de la ORA con bizum

Permite el abono de la zona azul también a través de servicios como Apple Pay y Google Pay. Dispone de 385 plazas de aparcamiento en distintas zonas de la ciudad.

TEL

Béjar

Martes, 21 de octubre 2025, 19:44

Comenta

La empresa adjudicataria para gestionar el servicio de la ORA o aparcamiento en Zona Azul ha elegido a la ciudad de Béjar como primera localidad salmantina en incorporar el pago de ese servicio a través del servicio Bizum.

Esa empresa dispone de una aplicación llamada a Mowiz, que facilitar el pago de las diferentes tarifas introduciendo únicamente la matrícula del vehículo y seleccionando ese método de pago o, también, otros como Apple Pay o Google Pay. En este sentido, la empresa ha dejado claro que los usuarios no registrados no tendrán que introducir su número de tarjeta bancaria en una media que busca proteger sus datos personales. Esa nueva aplicación ya está disponible a través de los servicios de aplicaciones habilitados así como a través de la web parquimetro.mowiz.eu o escaneando el código QR del parquímetro.

Fue en septiembre de 2021 cuando el Ayuntamiento renovó la privatización del servicio de la ORA que trajo consigo una modernización de los expendedores.

Aproximadamente 385 plazas de aparcamiento en Béjar se enmarcan dentro de ese aparcamiento regulado con un total de 14 expendedores para controlar las cuatro zonas para los residentes, mientras que el resto de usuarios se acogen a una tarifa única en zonas como el centro de la ciudad, la Plaza Mayor, San Juan, la travesía de Santa Ana y las calles Colón y Libertad, entre otras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Varias viviendas afectadas por un incendio en Villanueva del Conde
  2. 2 Tres heridos tras salirse un coche de la carretera en Guijuelo
  3. 3 Los negocios salmantinos en bajos y sótanos ya tienen que medir el nivel de gas radón
  4. 4 Sin rastro de la furgoneta sospechosa que, según un mensaje viral, intentaba llevarse niños en Villamayor
  5. 5 Encuentran una granada de mortero de la Guerra Civil en Parada de Arriba
  6. 6 La predicción de las cabañuelas para esta semana: «Por San Severino y San Hilarión, prepara...»
  7. 7 Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 20 de octubre
  8. 8 Que no te engañen: esto es lo que significa cada color de la etiqueta del jamón
  9. 9 Así ha sido el virulento incendio en Villanueva del Conde
  10. 10 La Gran Vía recupera su ritmo: soportales en el nuevo edificio frente a Varillas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La primera localidad en incorporar el pago de la ORA con bizum

La primera localidad en incorporar el pago de la ORA con bizum