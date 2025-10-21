La primera localidad en incorporar el pago de la ORA con bizum Permite el abono de la zona azul también a través de servicios como Apple Pay y Google Pay. Dispone de 385 plazas de aparcamiento en distintas zonas de la ciudad.

TEL Béjar Martes, 21 de octubre 2025, 19:44 | Actualizado 20:00h. Comenta Compartir

La empresa adjudicataria para gestionar el servicio de la ORA o aparcamiento en Zona Azul ha elegido a la ciudad de Béjar como primera localidad salmantina en incorporar el pago de ese servicio a través del servicio Bizum.

Esa empresa dispone de una aplicación llamada a Mowiz, que facilitar el pago de las diferentes tarifas introduciendo únicamente la matrícula del vehículo y seleccionando ese método de pago o, también, otros como Apple Pay o Google Pay. En este sentido, la empresa ha dejado claro que los usuarios no registrados no tendrán que introducir su número de tarjeta bancaria en una media que busca proteger sus datos personales. Esa nueva aplicación ya está disponible a través de los servicios de aplicaciones habilitados así como a través de la web parquimetro.mowiz.eu o escaneando el código QR del parquímetro.

Fue en septiembre de 2021 cuando el Ayuntamiento renovó la privatización del servicio de la ORA que trajo consigo una modernización de los expendedores.

Aproximadamente 385 plazas de aparcamiento en Béjar se enmarcan dentro de ese aparcamiento regulado con un total de 14 expendedores para controlar las cuatro zonas para los residentes, mientras que el resto de usuarios se acogen a una tarifa única en zonas como el centro de la ciudad, la Plaza Mayor, San Juan, la travesía de Santa Ana y las calles Colón y Libertad, entre otras.