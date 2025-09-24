Béjar prepara ya la temporada en La Covatilla con dudas sobre la apertura del telesilla El equipo de Gobierno cifra en 60.000 euros la inversión en ese remonte para ponerlo en marcha. Avanza que los plazos son ajustados porque una pieza debe viajar a Francia para ser reparada. Marca como fecha de apertura de la estación el 1 de diciembre si bien dependerá de las nevadas.

Imagen de la visita que el concejal de La Covatilla ha realizado esta tarde con la concejala Olga García y varios vecinos.

TEL Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:21 | Actualizado 19:38h. Comenta Compartir

El nuevo equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Béjar, formado por PSOE y Tú Aportas, trabaja ya en la preparación de la próxima temporada de esquí en La Covatilla, pero con dudas sobre la posibilidad de abrir el telesilla para disfrutar de las pistas superiores.

El concejal delegado de la estación, Javier Garrido, acompañado por el alcalde, Antonio Cámara, y el concejal de Deportes, Luis Hernández, han informado esta tarde de miércoles sobre el estado de las instalaciones de esquí en la actualidad. Preocupa al equipo de Gobierno el telesilla ya que las sillas están retiradas, el cable está sujeto para que no toque el suelo y varias piezas deben ser reparadas y de ellas, el pistón con un peso de 3.000 kilos deberá ser extraído del telesilla para viajar a Francia y ser reparado. La inversión para su puesta en marcha supere los 60.000 euros, según detalló Garrido, si bien lo que agobia al equipo de Gobierno son lo plazos ya que hablan de mes y medio para la reparación más la instalación, la realización de la V7 y la tramitación con la Junta de Castilla y León para recibir la autorización definitiva.

Todo ello con la vista puesta en el 1 de diciembre como fecha de inicio de la temporada de esquí en una fecha que variará en función de las precipitaciones en forma de nieve que se produzcan de cara a finales de año. «No sabemos si llegaremos al inicio de la temporada y no sabemos si podremos abrirlo» ha avanzado Javier Garrido en una medida que dejaría a la estación de esquí con tan solo un 10 por ciento de su dominio esquiable disponible para el público.

De todos modos, el equipo de Gobierno ya tiene tramitados unos 20 contratos sobre materiales, piezas, recambios y suministros así como las bolsas de empleo para puestos de administración, remonteros, pisteros y personal de restauración.

Javier Garrido: «La situación de la estación de es quí es complicadísima»

La visita a las instalaciones convocada esta tarde por el equipo de Gobierno ha servido para conocer el estado en que Javier Garrido, como concejal delegado de La Covatilla en la temporada 2022 y 2023, entregó la estación al posterior alcalde, Luis Francisco Martín y, también, para saber cómo están las instalaciones en la actualidad y el resultado de la auditoría técnica realizada entre el 25 y el 29 de agosto.

En la estación, ha hablado de las mejoras realizadas bajo su mandato en las instalaciones y ha criticado al anterior equipo de Gobierno por la «situación de abandono» en la que se encuentra La Covatilla con numerosos desperfectos en edificios, remontes, pistas y otras partes de la estación. Además, ha detallado que son dos los años sin un plan de desbroce en las pistas, las deficiencias en vehículos y maquinaria con una pisapistas operativa del total de cuatro junto con los desperfectos detectados en los 20 cañones.

«La situación de La Covatilla es complicadísima. Habrá que tomar decisiones en base a los datos que nos vayan dando, sobre todo con respecto al telesilla. Queremos abrir la zona de Debutantes para los colegios porque me preocupan ya que son un ingreso muy importante», ha afirmado. También ha avanzado que seguirán colaborando con la Diputación de Salamanca para el programa de los Bautismos Blancos, que ya tiene las fechas fijadas para su celebración.

«Ha sido un error que el anterior equipo de Gobierno tomara las riendas de una instalación como esta. Los responsables durante los dos años anteriores en la toma de decisión han sido nefastos» ha explicado para concluir que, en la actualidad, están trabajando. «Por la parte política está todo hecho, pero es tarde», ha concluído el concejal delegado.

Los detalles

EN ESPERA DE DECISIONES SOBRE LA DIRECCIÓN DE LA ESTACIÓN Y LA GESTIÓN

Con respecto al futuro, Javier Garrido destacó que el equipo de Gobierno deberá tomar decisiones con respecto a la presencia de un director para la estación de esquí al igual que el modelo de gestión para próximos años y las inversiones del Plan de Reindustrialización. En este sentido, afirmaron que solicitaron información sobre el tobogán previsto por carecer de ella.

ORDENADORES, CAÑONES Y DISPOSITIVOS ENCENDIDOS DURANTE EL VERANO

Los nuevos responsables del gobierno municipal hablaron ayer del estado en que quedó la estación de esquí el 30 de abril cuando cerró la temporada. De hecho, han asegurado que se encontraron ordenadores, cañones y otros dispositivos encendidos. «El 30 de abril despidieron a los trabajadores y no ha subido nadie en todo el verano», ha afirmado Javier Garrido.

CRÍTICAS AL COLECCTIVO DE EMPRESARIOS LOCALES POR LA PASADA TEMPORADA

Tuvo también ayer unas duras palabras hacia los empresarios locales por no haber protestado debido a la situación y los resultados de la estación en la pasada temporada y Antonio Cámara recordó que ya habían pedido responsabilidades por esa gestión.