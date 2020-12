Béjar no se decide a abrir La Covatilla a pesar del visto bueno de la Junta

La Junta de Castilla y León no ve impedimento para que Béjar proceda a la apertura de La Covatilla pero el Ayuntamiento no acaba de dar el paso por la pandemia, a pesar de que la alcaldesa haya venido reiterando en los últimos días que están preparados para abrir.

Fuentes de la consejería de Sanidad explicaron a LA GACETA que no existe una prohibición expresa para la apertura de las estaciones de esquí de la Comunidad aunque sí afirma que las administraciones afectadas deberán registrar en la Junta y, después, cumplir los protocolos antiCOVID marcados por el Gobierno central en relación a los aforos y medidas de seguridad. Además, confirmaron que no es necesario un permiso expreso porque, en ningún momento, se ha producido una prohibición expresa, por lo que la temporada de La Covatilla podría comenzar en cuanto se den las condiciones de espesores aptos. De hecho, ese el caso de la estación de Leitariegos en León dirigida por la Diputación. Fuentes del departamento de Turismo de esa institución han confirmado a La GACETA que la estación está abierta porque “se ha presentado la documentación a la Junta y cumple con los requisitos” y añadieron que “la Junta no tiene que autorizar como tal porque no ha habido prohibición”.

Las mismas fuentes de la Consejería de Sanidad afirmaron que el turismo que podría recibir La Covatilla quedaría limitado a los esquiadores de la Comunidad ya que Castilla y León permanece cerrada perimetralmente hasta el 10 de enero para frenar la propagación del virus durante la Navidad.

Por su parte, la alcaldesa de Béjar, María Elena Martín, aseguró que el equipo de Gobierno se pondrá este viernes en contacto con la Junta para hablar sobre la apertura o no de La Covatilla. Martín explicó que las nevadas caídas en los últimos días no han dejado espesores suficientes y “la lluvia se está llevando la nieve acumulada”. La estación cuenta con el permiso de la Consejería de Fomento para iniciar la temporada después de las revisiones en los remontes.