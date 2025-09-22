Béjar inicia las obras en la calle Olivillas para renovar las redes y el asfaltado Estaban previstas para comenzar en junio, pero han comenzado hoy y durarán tres meses. Cuentan con 295.792 euros con cargo a los Planes Provinciales.

El Ayuntamiento de Béjar ha iniciado este lunes la rehabilitación de la calle Olivillas con el objetivo de renovar las redes de abastecimiento y el deficiente asfaltado.

El inicio de las obras estaba previsto para el pasado mes de junio, pero finalmente han comenzado hoy con el cierre de ese tramo para el tráfico normal a excepción de los propietarios de cocheras.

La intervención ha arrancado en la parte de la calle más próxima a la urbanización de La Fabril con la apertura de la primera zanja, que dará paso al resto de mejoras. Entre ellas, destacan la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento así como acabar con las deficiencias en el asfaltado tras sucesivas obras para sustituir los tramos de redes dañados con reventones.

Ese plan de rehabilitación cuenta con una inversión de 295.792 euros procedentes de los Planes Provinciales de la Diputación de Salamanca y se ejecutará en varias fases.

En el primer tramo, la mejora prevé la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento para, después, poner fin al mal estado de la pavimentación después de treinta años sin intervención alguna. La segunda fase afectará al tramo más cercano a la calle Colón, que será asfaltado ya que la renovación de las redes se ejecutó en el año 2023.

En un principio, los trabajos se prolongarán durante tres meses, pero dependerá de las condiciones del tiempo por las lluvias. Sí se verá afectada la actividad diaria del colegio Nuestra Señora del Castañar ya que alumnos de sexto de primaria y secundaria salen por la puerta existente en la calle Olivillas. Se mantendrá así si bien los padres no podrán acceder con sus coches hasta el tramo afectado por las obras.